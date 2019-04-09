92年歷史警察派出所 大廟口將翻修舊城故事館

2019-04-09 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



距離桃園景福宮只有咫尺之間，位在桃園區中正路，擁有92年歷史的「桃園大廟口派出所」，2年前完成歷史建築登錄後，並在今日在景福宮廣場舉辦「桃園大廟口派出所」修復開工典禮，桃園市長鄭文燦表示，預計明年2月完工後，將作為舊城故事館及旅遊資訊中心。

桃園市長鄭文燦表示，大廟口派出所建於1927年，1樓為派出所，2樓是保甲聯合會議所，它保存有日治時代警察派出所與清朝保甲制度，市府在2年前登錄為歷史建築，並於去年完成調查研究及規劃設計，以「舊城、商圈、文創」三面向進行原貌修復，發展成桃園街舊城故事館及旅遊資訊中心，修復經費約1,600萬元，預定明年2月完工，讓市民朋友更瞭解桃園發展的歷史點滴。

除此之外，市府積極在桃園舊城歷史建築活化，如桃園警察局日式宿舍群為「桃園77藝文町」，將桃園警分局舊武陵派出所改為「桃園市新住民文化會館」；桃園車站舊倉庫「桃園軌道願景館」，透過歷史遺址或古蹟修復，活化重要歷史景點，展現桃園的文化價值。

擔任3屆的中和里長許水來說，大廟派出所以前是日本時代保安所，光復後國民政府接手後，有段時間是桃園縣警局的景福派出所，但派出所搬到文昌公園旁後，轉為交通隊的倉庫使用，但年久失修，屋頂木構造腐朽、塌陷，交通隊搬離後，轉交財政局保管，但閒置已久，他向市府反映，經會勘後再重新翻修，原本建議老人會館，後來市府認為歷史建築有保留的必要，經評估後才做為日後的導覽中心。