桃園綠線捷運經費破千億元 捷工局：誤會了

2019-04-09 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園綠線捷運第一條市政府自建捷運系統，高架土建工程開工半年來，關鍵桃園市區地下潛盾工程招標卻不順利，綠線捷運GC02、GC03潛盾標已先後2次、3次流標，市府捷運工程局再次上網招標，工程預算暴增51億元，市議員認為，綠線工程總金額982億元，中央補助397億元、市府自籌585億元，若加上潛盾標再招標暴增51億元，綠線預算將增達1033億元，一舉突破千億元。

市政府捷工局認為市民、市議員誤會了！捷工局今天下午表示，綠線捷運核定982億元，中央補助397億元，地方自籌585億元，自籌款包括非自償預算（逐年編列）172億元及自償性貸款413億元，地下潛盾標GC02、GC03再招標預算增加51億元，主要是原物料上漲，並為降低潛盾施工風險，提高投標意願及增加施工監測設備，將在核定982億元額度內重新計算調整，並非往上增加經費。