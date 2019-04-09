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桃園綠線捷運經費破千億元 捷工局：誤會了

2019-04-09 15:47聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園綠線捷運第一條市政府自建捷運系統，高架土建工程開工半年來，關鍵桃園市區地下潛盾工程招標卻不順利，綠線捷運GC02、GC03潛盾標已先後2次、3次流標，市府捷運工程局再次上網招標，工程預算暴增51億元，市議員認為，綠線工程總金額982億元，中央補助397億元、市府自籌585億元，若加上潛盾標再招標暴增51億元，綠線預算將增達1033億元，一舉突破千億元。

市政府捷工局認為市民、市議員誤會了！捷工局今天下午表示，綠線捷運核定982億元，中央補助397億元，地方自籌585億元，自籌款包括非自償預算（逐年編列）172億元及自償性貸款413億元，地下潛盾標GC02、GC03再招標預算增加51億元，主要是原物料上漲，並為降低潛盾施工風險，提高投標意願及增加施工監測設備，將在核定982億元額度內重新計算調整，並非往上增加經費。

市議員魯明哲說，綠線總金額982億元，是包括各項工程基礎累積估出的總價，其中地下潛盾GC02標原141億元、GC03標原159億元，合計300億元，如今潛盾標再上網招標，GC02標增加20億元為161億元、GC03標增加30億多元為190億元，合計增加51億元，突破千億元危機，市府如果工程預算壓在982億元額度內，必須告訴市民到底減項金額在那裡?

桃園綠線捷運高架土建動工（見圖）後，GC02、GC03潛盾標招標不順利，市府捷工...
桃園綠線捷運高架土建動工（見圖）後，GC02、GC03潛盾標招標不順利，市府捷工局再上網招標預算暴增51億元，估計總工程預算突破千億元，引起外界爭議。記者曾增勳／攝影
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桃園綠線捷運GC02、GC03潛盾標招標不順利，市府捷工局再上網招標預算暴增51...
桃園綠線捷運GC02、GC03潛盾標招標不順利，市府捷工局再上網招標預算暴增51億元，估計總工程預算突破千億元，引起外界爭議。記者曾增勳／翻攝
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