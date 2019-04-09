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幼兒園教師、教保員甄選 桃市首度合併辦理

2019-04-09 15:38聯合報 記者許政榆╱即時報導

幼托整合，幼兒園教師和教保員皆為照顧與教育幼兒的教保服務人員，考量兩類工作內容、性質趨同，因應符合實務需求，桃園市今年首次合併公立幼兒園（普通班）教師及契約進用教保員甄選，甄選初試階段報名期間自108年4月22日（星期一）8時起至108年4月25日（星期四）18時止，一律採取網路報名，簡章預定於108年4月17日起公告於108年公立幼兒園（普通班）教師暨契約進用人員聯合甄選網站。

桃園市教育局幼兒教育科科長辛采芳表示，過去分別舉辦教師甄試、教保員甄選，考科與計分方式皆不同，但考量幼托整合後2類工作內容、性質趨同，為符應實務需求，使考科能更貼近教保工作所需，今年度首次合併兩類人員甄選試務工作。

辛采芳指出，今年教師、教保員初試皆為同一日，考量往年具教師資格者（此類人員亦具教保員資格）可分別報考教師甄試及教保員甄選，為維護考生權益，考生今年報考甄選「教師」類別時，亦可同時選擇報考「教保員」類別（初試僅需繳交一次報名費用），選擇同時報考2類人員的考生，其初試成績一試兩用，複試則須依報考類別分別應試。

初試以「幼兒發展與教保概論」及「幼兒教保活動設計」等2科進行筆試，成績列為進入複試之門檻，不計入總成績計算。複試題目今年未事先公告，複試當日30分鐘前抽題，複試試場將提供考生素材及教具，亦不公告內容，以瞭解考生應變運用素材或教具及現場教學、創新等能力。

因應兩類人員試務工作合併，若同時錄取「教師」及「教保員」類別資格者，可參加兩類別之分發作業，擇一類別報到。今年度新進教師備取資格，將保留至第2次備取分發作業結束為止，以提高教師錄取報到率。

今年甄選初試階段報名期間，自108年4月22日（星期一）8時起至108年4月25日（星期四）18時止，一律採取網路報名。教師及教保員初試日期皆為108年5月26日（星期日），教師複試日期為108年6月1日（星期六）、教保員複試日期為108年6月2日（星期六），108年6月6日（星期四）辦理正取人員分發作業。

有意報考者請自108年4月17日（星期三）起至桃園市108年公立幼兒園（普通班）教師暨契約進用人員聯合甄選網站（網址：http://preschool.weses.tyc.edu.tw/）查詢簡章，並把握報名時間。

因應符合實務需求，桃園市今年首次合併公立幼兒園（普通班）教師及契約進用教保員甄選...
因應符合實務需求，桃園市今年首次合併公立幼兒園（普通班）教師及契約進用教保員甄選，甄選初試階段報名期間自108年4月22日（星期一）8時起至108年4月25日（星期四）18時止，一律採取網路報名，簡章預定於108年4月17日起公告於108年公立幼兒園（普通班）教師暨契約進用人員聯合甄選網站。記者許政榆／攝影
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因應符合實務需求，桃園市今年首次合併公立幼兒園（普通班）教師及契約進用教保員甄選...
因應符合實務需求，桃園市今年首次合併公立幼兒園（普通班）教師及契約進用教保員甄選，甄選初試階段報名期間自108年4月22日（星期一）8時起至108年4月25日（星期四）18時止，一律採取網路報名，簡章預定於108年4月17日起公告於108年公立幼兒園（普通班）教師暨契約進用人員聯合甄選網站。記者許政榆／攝影
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幼兒園教育局
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