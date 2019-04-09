智邦科技盼解決「人」的問題 蘇貞昌：會好好處理

2019-04-09 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天上午與新竹市長林智堅一同參訪智邦科技公司，面對智邦科技總經理李志強提出「人」的問題，希望政府能放寬建校生工作、外勞召募與中國技術人員來台相關限制，蘇貞昌則回應，既然歡迎台商回台投資，就必須解決五缺的問題，「會好好處理」。

蘇貞昌表示，政府從今年一月訂定「歡迎台商回台投資行動方案」智邦就是搶頭香、第一家返台投資的廠商，到目前已經有24家廠商通過審定，「希望達到50家，總投資額新台幣1千億元，創造1.1萬個就業機會」。

李志強在簡報時指出，智邦目前在中國大陸有20條生產線，新竹總部有3條生產線。智邦今年將在竹南設置5條生產線，估計需要1173人，中期目標是希望能建置1萬坪用地的下世代技術生產基地。

李志強表示，智邦目前在人員召募面臨困難，雖與學校合作，但建教生工作規定限制相對彈性較小，建議政府考慮放寬建校生工作加班等彈性。另外，也希望政府能增加外籍勞工召募限制的彈性，以及放寬有關中國技術人員來台協助產品自中國移轉回台灣生產規定。

對此，蘇貞昌則表示，時代一直變化，政府法令跟相關政策必須與時俱進，既然要歡迎台商回台投資，以及吸引外資進來，就必須解決五缺的問題，智邦提出還有「人」的問題有待解決，政府就要好好處理，讓好的企業回到台灣，「因為樹高萬丈，根還是在土裡，希望落葉歸根再肥沃，讓台灣的根基茁壯」。

蘇貞昌也稱讚林智堅是「最用心也最讓他放心的地方首長」，他說，新竹市正在規劃蓋一座總圖書館，希望能得到像智邦科技一樣熱心公益的在地企業大力支持，也期許「智邦幫智堅」，一起打造一座媲美高雄總圖的優質圖書館，讓總圖成具全台代表性的場館。