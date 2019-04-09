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超強！ 台灣學生國際美容賽奪12金2銀 三人是三冠王

2019-04-09 13:10聯合報 記者郭政芬╱即時報導

世界高中時尚造型科同學陳偉茹(左)與洪莉文，在韓國第14屆國際美容藝術大賽中展現...
世界高中時尚造型科同學陳偉茹(左)與洪莉文，在韓國第14屆國際美容藝術大賽中展現才華與專業技術，獲得金牌獎。圖／學校提供
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明新科技大學化妝品應用學程與世界高中時尚造型科師生聯手，參加4月6日在韓國首爾的第14屆韓國國際美容藝術大賽傳回捷報，一舉抱回12面金牌及2面銀牌，其中還有3位是「三冠王」，都各奪得三面金獎實力驚人！

韓國IBEAC國際美容藝術大賽為韓國IFBC國際美容家聯合會主辦的國際性賽事，有來自韓國、日本、中國、美國、加拿大、馬來西亞、越南、菲律賓及台灣等地的美容美髮選手同場競技，比賽分為美髮類、半永久化妝類、彩妝類、睫毛類、皮膚類、健康類、美甲類、除毛類、紋身類與整體造型類，是亞洲最高規格的專業國際美容賽事。

帶隊參賽的明新科大化妝品學程主任夏一民表示，學程的學生鄭皖云、邱宸妤、黃新倫、梁嘉芳由老師彭茗榆卯足全力培訓投入集訓，在去年鄭皖云與邱宸妤參加該賽事的靜態作品比賽獲得金牌，今年更上一層樓報名挑戰動態整體造型的賽事，分為舞台妝、新娘妝與夢幻妝三項，鄭皖云、邱宸妤、黃新倫三位同學發揮練習成果，於比賽現場熟稔的發揮技巧、實力加上創意，在舞台妝、新娘妝與夢幻妝三項中都獲得金牌成為三冠王。

世界高中校長蘇至斌表示，這次很高興能與明新科大合作，讓世界高中同學們可以走上國際舞台展現才華、拓展國際視野。近年世界高中這幾年致力於與產業及科大鏈結，以這次獲獎的時尚造型科為例，與曼都國際集團的合作就在這次比賽展現成績，高二學生洪莉文就是在業師協同教學的課程中，精進自己的冷燙技術，再透過不斷練習後在這次比賽中奪下金牌。

而另一位獲獎學生陳偉茹，在學期間便成立美睫社團，她本次IBEAC大賽選擇報名創意美睫與手工紋繡兩個項目，也獲得兩面金牌與一面銀牌。這次兩校合作一起在國際舞台上嶄露頭角，師生們感到相當驕傲振奮。

明新科大校長林啟瑞則表示，明新的妝品學程成立以來，就不遺餘力地推動國際化，除了參加國際大賽屢獲大獎外，妝品學程年初也和東泰高中合聘韓籍專業教師強化師資，也選送學生赴韓國實習或研習，提供學生與世界接軌的學習資源。

明新科大也樂於與周邊學校共享教育資源，如同本次與世界高中聯手合作培訓選手參加國際性賽事，並獲得卓越佳績，是兩校師生合作的成功典範，更是對兩校學生專業技能的肯定。

明新科大化妝品學程同學黃新倫(右起)、梁嘉芳、邱宸妤、鄭皖云，在老師彭茗榆、夏一...
明新科大化妝品學程同學黃新倫(右起)、梁嘉芳、邱宸妤、鄭皖云，在老師彭茗榆、夏一民指導下，參加韓國第14屆國際美容藝術大賽大放異彩獲得金牌獎。圖／學校提供
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韓國第14屆國際美容藝術大賽，世界高中時尚造型科同學陳偉茹(左二)獲得一金一銀，...
韓國第14屆國際美容藝術大賽，世界高中時尚造型科同學陳偉茹(左二)獲得一金一銀，洪莉文(右二)獲得一金的好成績。圖／學校提供
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韓國第14屆國際美容藝術大賽，明新科大化妝品學程鄭皖云(左一)、邱宸妤(左二)、...
韓國第14屆國際美容藝術大賽，明新科大化妝品學程鄭皖云(左一)、邱宸妤(左二)、黃新倫(右二)，勇奪三冠王各獲得三面金牌，梁嘉芳(右一)也獲得一金一銀。圖／學校提供
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