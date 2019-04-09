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影／媽祖婆我愛你！學童聲聲喚盼媽祖婆來坐坐

2019-04-09 12:53聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市大肚區追分國小不但是台中大甲鎮瀾宮媽祖回鑾必經之途，白沙屯拱天宮媽祖也曾三度造訪，其中前年回鑾時，轎夫還扛著鑾轎一躍而上司令台，成為話題；追分國小師生今天緊盯著白沙屯媽祖鑾轎的動向，原本預估10時30分抵校門口，幼兒園小朋友也高大喊「媽祖婆，我愛你！」迎接，結果媽祖鑾轎行進速度變很緩慢，共停轎休息5次，11時30分進入追分國小斜對面的福懋油脂公司後，宣布休息到下午2時再起駕。

白沙屯媽祖因路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，前年回鑾時，鑾轎不但進了追分國小，轎夫沒有經過司令台階梯，而是一躍而上司令台，再回到操場讓信徒們鑽轎腳。

白沙屯媽祖今年由值年爐主擲筊決定，昨天凌晨1時20分起轎，從苗栗通霄白沙屯拱天宮起駕，展開10天9夜的北港進香遶境之旅，預計11日抵達北港。

追分國小校長賴如足說，白沙屯媽祖曾3度造訪追分國小，白沙屯媽祖今年的路線與往年不同，往年大部分是來的時候走西濱公路，回鑾走沙田路，今年來的時候先走沙田路，由於學校位於媽祖行進路線的對面，因此學校師生還在門口打鼓、高喊「媽祖婆我愛您！」都期盼媽祖婆能到學校「坐坐」。

學校老師從今天上午9時許就在大門口等候，並依白沙屯媽祖昨天行進速度推算，預計早上10時卅分抵達校門口，結果媽祖鑾轎在大肚行進速度突然變慢，行經大肚市場就停轎休息3次，媽祖鑾轎從大肚市場起駕後，中途停轎休息15分後，繼續前行。

追分國小幼兒園小朋友在上午11時加入歡迎媽祖婆的陣容，在校門口大喊「媽祖婆，我愛你！」頓時信徒也跨越馬路，紛紛在追分國小門口打卡，並在校門口等候媽祖鑾轎，頓時成了「打卡」聖地，媽祖鑾轎在上午11時30分許進入追分國小斜對面的福懋油脂公司廠區內，沒有多久就宣布休息到下午2時再起駕。

台中市大肚區追分國小位於媽祖行進路線的對面，學校師生在門口打鼓、高喊「媽祖婆我愛...
台中市大肚區追分國小位於媽祖行進路線的對面，學校師生在門口打鼓、高喊「媽祖婆我愛您！」期盼媽祖婆能到學校「坐坐」。記者趙容萱／攝影
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台中市大肚區追分國小位於媽祖行進路線的對面，學校師生在門口打鼓、高喊「媽祖婆我愛...
台中市大肚區追分國小位於媽祖行進路線的對面，學校師生在門口打鼓、高喊「媽祖婆我愛您！」期盼媽祖婆能到學校「坐坐」。記者趙容萱／攝影
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台中市大肚區追分國小位於媽祖行進路線的對面，學校師生在門口打鼓、高喊「媽祖婆我愛您！」期盼媽祖婆能到學校「坐坐」。記者趙容萱／攝影
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白沙屯媽祖幼兒園北港
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