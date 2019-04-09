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快來！ 竹縣府推第二波免費未婚聯誼 名額只剩三成

2019-04-09 12:31聯合報 記者郭政芬╱即時報導

協助新竹地區的青年男女早日覓得良緣、歡喜成家，新竹縣政府1月舉辦首場未婚聯誼活動...
協助新竹地區的青年男女早日覓得良緣、歡喜成家，新竹縣政府1月舉辦首場未婚聯誼活動，共有5對速配成功。圖／縣府提供
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為協助新竹地區的青年男女早日覓得良緣、歡喜成家，新竹縣政府繼1月26日在舉辦首場未婚聯誼活動後，第二場未婚聯誼活動「小鎮迎春＊桐花戀夏—青春趴趴GO」，將於4月20日於關西鎮知名景點和老街浪漫登場，本次活動名額限定男、女各30名(其中男性名額已滿)，參加條件只要符合未婚、年滿20歲至45歲並且在新竹縣工作或居住者即可參加。

承辦本次活動的青年事務中心指出，4月3日在臉書粉專公開後，男性名額已經額滿，女性則還剩一半、約15個名額。特別的是，這次搭配闖關，不僅速配成功可獲得北埔綠世界生態農場招待券和3C精美禮品，闖關成功可獲摸彩卷，最大獎是手機，且活動全部免費，歡迎民眾前來報名。

這一次的活動地點選擇在客家風情小鎮－關西鎮，是因為當地有許多知名的人文藝術景點：台紅茶業文化館、警察局長日式宿舍、羅屋書院等。各景點也會布置出浪漫的氛圍，有助於聯誼男女情感的昇華。當日活動結束後，倘若有速配成功或情投意合者，更可以於當日晚間自由參加關西東安古橋下所舉辦的「新竹縣客家桐花祭」星光晚會，繼續聯繫情感孕育愛苗。

青年事務中心指出，本次活動的特色是藉由單身男女走出戶外，在主辦單位精心安排小鎮景點的導覽和美食體驗中了解在地風土民情和文化內涵，提供一場趣味十足的知性之旅；並且藉由遊程所安排的分組輪換、景點團康、闖關活動的互動式遊戲中，期待能互相攜手同心齊力，從過關的過程中培養相處的默契。

主任田永元表示，為鼓勵縣內青年男女踴躍參加本次的未婚聯誼活動，全程免費。此外，透過大數據分析和現場意願調查表為基準，所獲得速配成功的準佳偶，主辦單位另贈「北埔綠世界生態農場」招待券和3C精美禮品，還有手機摸彩等等大禮大方送，希望設籍新竹縣或在地就業或居住的未婚男女，踴躍報名參加。即日起受理網路報名至4月11日止(男性名額已滿)，額滿為止，報名網址：https://bit.ly/2TZVoPc，或逕撥洽詢專線：青年事務中心03-5518101分機6905。

這一次的活動地點所以選擇在知名的客家風情小鎮－關西鎮，是因為當地有許多知名的人文...
這一次的活動地點所以選擇在知名的客家風情小鎮－關西鎮，是因為當地有許多知名的人文藝術景點。圖／縣府提供
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