竹市六條健走路線大公開 運動集點還可換禮物

2019-04-09 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



每參加1場健走即可集點1點，集滿2點約已步行萬步以上，即可兌換精美禮品1份及抽獎券1張，將於7月份抽出千元禮券得獎者。圖／市府提供 分享 facebook

為提倡動態生活，培養民眾從事規律的運動並打造成健康的步行城市，新竹市衛生局4至6月辦理「揪你健走GO健康」系列活動共6場次，邀市民共同踏上萬步之旅，走遍竹市各個知名步道如十八尖山、高峰植物園、南寮貝殼公園、槺榔健走步道等，享受自然好景更養成規律運動好習慣，預計募集健走步數達300萬步。

為鼓勵民眾踴躍報名參加並持續健走，衛生局為市民規劃6條路線健走行，有十八尖山、高峰植物園、景觀大道步道、竹香北路步道、南寮貝殼公園、槺榔健走步道，還加碼推出集點送好禮及抽獎活動，每參加1場健走即可集點1點，集滿2點約已步行萬步以上，即可兌換精美禮品1份及抽獎券1張，將於7月份抽出千元禮券得獎者。

健走GO健康首場將於4月13日上午8點舉行，起點從十八尖山的自來水旁停車場開始，沿途除可欣賞盛開杜鵑花、茶梅、南美朱槿等不同花卉盛開的美景外，還可達到每日運動量，活動相關訊息可上衛生局(所)網站查詢或電洽三區衛生所。

市長林智堅表示，為提供市民舒適與健身的公共空間，市府持續推動步行城市，除了衛生局規劃六條路線，市區內還有許多適合散步運動的綠廊，如4公里新竹之森，護城河連接至北大公園、文化公園、東大飛行公園、新竹綠園道等，沿線包含公園、綠地及水圳藍綠帶，提供更多民眾透過步行來達到運動效果，並且更能深入認識這座城市，鼓勵市民善用在地現有環境，把走路融入日常生活，養成動態健康生活。