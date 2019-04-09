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抱枕內藏超小保麗龍球當兒童節禮物 家長怒

2019-04-09 11:31聯合報 記者郭政芬╱即時報導

有家長指出小抱枕裡裝了一大堆超小的保麗龍球，有小孩一玩就破，幼童不小心可能會從鼻...
有家長指出小抱枕裡裝了一大堆超小的保麗龍球，有小孩一玩就破，幼童不小心可能會從鼻子或嘴巴吸進去身體，非常不好。記者郭政芬／翻攝
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新竹縣竹北市公所在兒童連假發送兒童節禮品，其中發送給幼兒園小抱枕遭部分家長認為不妥，有家長指出小抱枕裡裝了一大堆超小的保麗龍球，有小孩一玩就破，幼童不小心可能會從鼻子或嘴巴吸進去身體，非常不好。對此，竹北市公所緊急回應，若有收到瑕疵的抱枕，可以到市公所免費更換。

竹北市公所連續十多年都會致贈兒童節禮物給幼兒和國小生，今年幼兒送小抱枕，國小端則送背包，但小抱枕遭家長認為品質很差，有的第一天就破掉，才發現裡面竟然是比一元硬幣還小的保麗龍，怒斥浪費納稅人的錢。也有的認為吸入很危險，在當初就該多設想。

這次發送給幼兒的小抱枕共7984人，國小的背包共16847人，採購預算一共233.5萬，針對家長們的疑慮，竹北市公所認為見仁見智，往年曾送過書籍，但也有家長反應看過了或不實用，這次在評選過程中，有廠商提出鋼杯、餐盒等，評委以實用和創意兼具來做評選。

竹北市民代表蔡蕥鍹日前也接獲多名家長的反應，她說有家長認為國小背包有塑膠味，還有的指出幼兒小抱枕用沒幾天就破掉，才發現裡面居然都是超小保麗龍球，驗收不過應該要扣款，公所不該只是替換，而是不該送這種讓民眾有疑慮的兒童節禮物，恐造成幼童不慎吸入之隱憂，且不環保，她已要求公所改進，列入下次評選事項。

竹北市公所民政課長羅日昌回應，這次的兒童節禮品採購案，邀請九位委員參與評審，審查過程屬於合議制的多數決，公所端尊重此決定，都是公正的採購。針對家長的疑慮，廠商針對小抱枕和背包，將會盡快提出無毒證明，針對瑕疵品，公所也會協助家長免費更換。

新竹縣竹北市公所在兒童連假發送兒童節禮品，其中發送給幼兒園小抱枕遭部分家長認為不...
新竹縣竹北市公所在兒童連假發送兒童節禮品，其中發送給幼兒園小抱枕遭部分家長認為不妥，在群組中提醒其他家長們注意。記者郭政芬／翻攝
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