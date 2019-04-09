新竹街頭藝人去哪了？ 來這些地方才看得到

2019-04-09 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



根據新竹市政府舉辦的街頭藝人名冊，歷年已超過600名素人取得街頭藝人證照，但走在新竹街頭，卻鮮少看到街頭藝人演出。街頭藝人收入除了受到天氣、地域不同有不同的收入與行情，多位街頭藝人與活動公司認為，市府應重新規畫有人潮的表演地點，才能讓街頭藝術成為新竹市的特色。

台灣街頭藝人發展協會榮譽理事長張博威表示，街頭藝人收入是各憑本事，收入難以量化，但近2年的確不少街頭藝人明顯感受，上街頭演出的人少了，甚至從數據相較之下，街頭藝人的報考人數也逐漸萎縮，他說，過去台中、台南等地方，有許多年輕人、退休人士，願意靠一技之長賺取零用，以前一個晚上最好可以賺取上萬，現在卻連五千塊都奢侈了，他認為是打賞金額減少造成演出意願減低。

常在新竹市護城河邊演唱的劉小凱已開唱8年多，也曾經在過年時唱過9小時不「停機」，一天收入超過萬元。如今他除了商演之外的時間，仍堅持到街頭演出，還養出一批忠實粉絲，他說，熱門表演區都得兩個月前就上網登記，但以護城河為例，多數時間只有少數幾組人在輪替，冷門地點則沒人去，都讓街頭藝人難施展。

以「單車咖啡」為特色的街頭藝人「黑狼5號」說，只要天氣許可，每周末都會在十八尖山賣咖啡，他說，這兩年他的收入明顯掉了兩三成，因此如果不是確定天氣很OK，他也不出門了，他也透露，目前十八尖山的環境，大多為彈奏類型的街頭藝人，包含薩克斯風、電子琴、吉他等伴奏，可能受限於環境與爬山人潮，這裡並不適合演唱類型的表演，演唱類型者在這裡不但會被嫌太吵，收入也不好。

新竹市城銷處與文化局統計的資料中，全市街頭藝人的表演地點，申請演出的次數為十八尖山入口處662人次、護城河岸小舞台248人次、十八尖山第二獅子亭旁245人次申請，但青草湖與228公園卻是掛零，2018年整年來無人申請。街頭藝人說，「沒有人潮也不會帶來錢潮」，因此地處偏遠的表演點也不會考慮。

為了了解街頭藝人的展演地點環境，記者也實地前往展演地點抽查，發現只要沒有下雨、風速適宜的天氣，新竹市十八尖山、護城河等展演地點，街頭藝人都有出來表演，其中依據1月5日的申請名單，十八尖山有4組街頭藝人、護城河則有2組人依時段輪番演出。但是新竹市城銷處提供街頭藝人的展演地點的青草湖，在2018年1至9月卻因委外不提供街頭藝人申請外借，可使用的10至12月，也沒有任何人申請過；228公園也因長期暫停借用，成為街頭藝人展演地點中的虛設點。

至於新竹漁港直銷中心2018年每周都有街頭藝人申請，卻反而在2019年起，停止街頭藝人申請，管理室人員表示，因為經費有限，木棧板砌成的舞台年久失修，目前不再提供外界使用，導致有人潮、有好的環境的展演舞台，反而被迫停止，相當可惜。街頭藝人認為，政府應重新規劃有人潮的展演地點，像是經國綠園道，地形平坦，又停車方便，或是中央公園、樹林頭夜市，或是百貨公司前廣場，若能好好運用，都能讓街頭藝術成為新竹市特色。