影／白沙屯媽祖上午駐駕龍井分駐所 地方傳：要升官了

2019-04-09 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖今天上午5時從台中清水區起駕，在今天清晨6時30分進入台中市龍井區，7時20分在龍井區沙田路、觀光路繞圈後，直接進入台中市警局烏日分局龍井分駐所，沿著沙田路，目前已抵大肚市場，沿線的追分國小師生期待媽祖婆能再度光臨。

台中市警局烏日分局說明，白沙屯拱天宮媽祖曾多次到訪沿線派出所，包括大肚派出所、追分所，今天「逆向」進了龍井分駐所，很多員警、信眾都相當興奮。也有人相傳，根據經驗，白沙屯媽祖到過的派出所，都官運亨通，很快就升官。

白沙屯媽祖因路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，前年回鑾時，進入追分國小校園，小學生大喊「媽祖婆，我愛您！」結果鑾轎不但轉進校園，而且轎夫沒有經過司令台階梯，而是一躍而上司令台，再回到操場讓信徒們鑽轎腳。信徒留言，「媽祖婆飛上司令台，要給孩子們上課祈福。」

白沙屯媽祖今年由值年爐主擲筊決定，昨天凌晨1時20分起轎，從苗栗通霄白沙屯拱天宮起駕，展開10天9夜的北港進香遶境之旅。