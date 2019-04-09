「今天我賺最大」！ 女神農握到2位台灣最大咖的手

2019-04-09 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



農委會去年「十大神農」獎得主黃捷纓昨天上午進總統府，總統蔡英文接見表揚，昨天晚上參加在台北市101頂鮮餐廳舉辦的第9屆「海峽兩岸美食文化論壇」，她獲兩岸十大伴手禮獎，前總統馬英九受邀頒獎，她又握到手，直呼「今天我最幸運的日子」、「今天我賺最大，握到2位最大咖」。

蔡總統昨天接見去年十大神農及12名模範農民，黃捷纓代表發言，她說，雖然從事農業工作不是為了得獎，但獲獎絕對是對從事農業工作的人最大的鼓勵，她是去年十大神農唯一女性，也很鼓勵台灣女性同胞一起為農業打拼，相信只要有心在台灣土地撒下種子，努力耕耘，迎來的一定是豐收，這次受獎農民就是最好的見證。

黃捷纓說，最值得表揚的、最應該感謝的，應該是主辦單位農委會、所有協辦單位，及促成神農獎的所有團體及個人，藉由這項選拔，鼓勵所有為台灣農業打拚的農民應該堅持自己的理想，在艱困市場中越挫越勇，為一個更完美良善的農業環境而共同努力，最終目的促進造就台灣農業競爭力，使所有的台灣人受惠。

黃捷纓是苗栗縣三灣鄉金椿茶油工坊第二代經營者之一，她告訴蔡總統，金椿茶油工坊重視社會責任，油茶樹從苗到可以生產茶籽需4、5年時間，油茶的樹根及樹幹又是很好嫁接茶花的材料，尤其1990年代觀賞茶花盛行時期，許多老樹因此被砍，砍1棵就少1棵，創辦人公公陳福康只要得知農民要砍茶樹，就盡量請農民保留，以保證價格收購茶籽，希望刀下留樹。

她傳承創辦人陳福康精神，復育油茶樹及良心做好油，從原料批發加工，2006年建立品牌，開發多元化商品，並研發苦茶油料理出書，辦理上千場的展覽及課程推廣，建立口碑與信心，合作的茶園有100多公頃，年收茶籽7、80公噸。