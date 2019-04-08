為黨內初選同志打氣 于北辰：選戰沒有個人

2019-04-08 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



國民黨桃園市黨部今日完成4人初選登記，包括議員萬美玲、詹江村，前議員楊朝偉及立委吳志揚，值得一提的是，表態登記參選第四選區的議員詹江村，在辦理登記當中，恰好碰上前來登記第六選區前議員楊朝偉，還有前立委孫大千、黃國園黨部主委于北辰，倆方不約而同的相互打氣，于北辰盼初選後，國民黨能更佳團結，贏得明年選戰。

有意參選第六選區（八德、大溪、復興、中壢12個里）的前桃園市議員楊朝偉，今天特別與前立委孫大千等支持者前來，象徵傳承意味，楊朝偉說，在地方耕耘24年，他有能力來承擔重責，有信心為國民黨打贏選戰，收回失土，也盼黨內初選機制，能選擇會贏的人代表參選，孫大千說，因為有楊朝偉，他才能全力挑戰台北士林大同艱困選區。

面對黨內可能競爭對手，楊朝偉說，凡是黨員都可登記參加黨內初選，但重點在於平時的耕耘及付出，他相信這場黨內初選將是一場君子之爭。

老早投入第四選區（桃園區65里）的議員詹江村說，這次的競選他會拿出最堅強的實力，贏得這場選戰，他也會秉持以往對「執政黨」監督的戰鬥精神來監督國會亂象。

詹江村表示，若初選民調輸了，他會支持對手，不帶走一片雲彩，但不到最後關頭，他還是會奮力一搏，盼國會改革，需要戰將，需要清流，而不是和稀泥。