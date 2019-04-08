桃園綠線捷運招標預算暴增 議員猛批打賭無法如期完工

2019-04-08 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園綠線捷運土建高架施工，地下潛盾工程一再流標、經費暴增，引發市議員質詢批評完工遙遙無期。記者曾增勳／攝影 分享 facebook 桃園市議會今天上下午進行市府捷運工程局報告，市議員質詢綠線捷運、鐵路地下化等軌道工程砲聲隆隆，批評綠線潛盾標多次流標，再次上網招標經費卻從300億元暴增51 億元，擔心未來舉債，甚至有市議員與捷工局長打賭「依捷工局訂的綠線工期完成不了」，市議員猛轟綠線捷運經費暴漲、工期嚴重延誤，質疑如何在2025年完工?

市議會捷工局進行工作報告，台鐵桃園地下化及綠線捷運工程成為市議員質詢焦點，尤其綠線捷運桃園市區的GC02、GC03地下潛盾標，更已經先後流標2次及3次，捷工局重新3月下旬上網招標，工程經費竟從原先300億元，暴增到351億元，引起國民黨、無黨籍多位市議員批評砲轟。

捷工局表示，綠線捷運工程地下潛盾標GC02、GC03分別2及3次流標，重新上網招標，因為原物料上漲，並為降低潛盾施工風險，提高投標意願及增加施工監測設備，因此重新招標經費預算增加，該局將依契約向工程顧問公司檢討追究責任。

藍、綠及無黨籍市議員紛紛質疑，地下潛盾標經過桃園中正路市區，會影響商家生意及交通黑暗期，要求捷工局必須製作專屬官網，針對市民關心的動工、招標各種民眾質疑的問題說清楚、講明白，捷工局長陳文德答應、並表示，綠線第一階段2025年底完工，預定2026年底通車。

市議員劉勝全批評說，依捷工局綠線捷運工期核算，綠線第一階段2025年完工根本是在「耍嘴皮子」，土建工期就要到2026年，不可能2026年通車，如今GC02、GC03標還標不出去，招標竟再增加50餘億元，工期訂約又是7年後，何時通車都不知道? 他批評捷工局騙人，他更至與捷工局長打賭「如期完工賭什麼都敢」!

魯明哲說，今年是桃園市軌道工程元年，綠線核定982億元，中央補助397億元，市府負擔585億元，如今地下潛盾標GC02、GC03標流標一次招標再暴增51億元，爆發預算破表危機，幾項工程加起來破千億元，今年起舉債38億元，工期又嚴重延誤，2025年不可能完工，到那時，市長鄭文燦這一任早已結束。