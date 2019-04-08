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檢討畫出山坡地2000多公頃 苗栗縣土地利用利多

2019-04-08 19:55聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣88%面積1980年間畫入山坡地範圍迭有民怨，苗栗縣大湖鄉就有1名陳姓居民想在住家旁整地種幾行高麗菜，挖土機一動就「中招」，衛星影像監測發現，因未擬具水保計畫，高麗菜沒種成，先被開罰6萬元，農委會通盤檢討變更山坡地範圍，可望部分解套。

苗栗縣山坡地檢討變更計畫（圖）草案，全國第一批公告縣市之一，草案正在縣政府及12鄉鎮市公所展示，徵求意見或疑義，草案內容指出，初步調整範圍12鄉鎮市畫出為平地約2358公頃，其中通霄鎮792公頃、竹南鎮428公頃、後龍鎮353公頃是前三名，畫入山坡地近18公頃，總計苗栗縣山坡地減少2334公頃。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃說，農委會調整主要是針對標高未達100公尺，且平均坡度未滿5%的一級坡，參考自然形勢、行政區域，或保育利用的需要，就境界線合理調格畫為平地，另境界邊緣平地畫為山坡地。

「我樂觀其成！」陳漢志說，他一聽到山坡地開發頭就痛了，希望盡快定案，不要每次只聞樓梯響，不見人下樓。此外，朱秋隆表示，檢討變更畫出山坡地的土地，本來就是平地，政府的做法只是把平地還給人民而已，應該盡快落實。

草案未納入檢討變更範圍有大湖鄉等6鄉鎮，大湖鄉長胡娘妹說，大湖地理位置雖標高100公尺以上，但都市計畫區內許多平地，必須施作水土保持工程及繳納山坡地開發回饋金，有鄉親同樣在都市計畫區內、外蓋相同規格房子，區內要繳交近80萬元山坡地開發回饋金，區外不用10萬元，惡法要修正。

苗栗縣88%畫為山坡地範圍，檢討變更草案將大幅減少2000多公頃。記者范榮達／攝...
苗栗縣88%畫為山坡地範圍，檢討變更草案將大幅減少2000多公頃。記者范榮達／攝影
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苗栗縣農委會都市計畫
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