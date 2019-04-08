隨白沙屯媽祖進香講手機 香丁腳未啟程先遭撞

2019-04-08 18:35 中央社 苗栗縣8日電



苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港進香活動，吸引大批信徒相隨，但今天凌晨出發前，有男子疑因邊講手機邊跨越中央分隔島，不慎遭遊覽車撞及，所幸僅受擦傷。

白沙屯拱天宮媽祖南下雲林北港朝天宮進香，昨天深夜登轎，今天凌晨1時20分起駕出發，展開10天9夜徒步長征，今年報名隨香的「香丁腳」達5萬人，創下歷史新高。

昨晚11時許，就在大批信徒等待媽祖啟程時，台1線北上126公里通霄鎮通灣段傳出有男子遭遊覽車撞倒事故，苗栗縣消防局獲報派遣人車到場，發現一名中年男性被行駛在調撥車道上的遊覽車撞倒，消防隊員抵達時已有熱心民眾協助處置、保護固定頸部，經初步檢傷男子僅有些微擦傷，隨即以救護車協助送醫。

警方表示，昨天下午至今天上午，因應進香活動在台1線白沙屯附近路段規劃調撥車道及交通疏導管制，當時南下車道均封閉，作為香客及隨行車輛徒步區，北上則調撥部分車道供南下車輛通行。

警方指出，這名48歲黃姓男子在前往參加進香活動途中，因為邊使用手機、邊橫越中央分隔島，沒注意到調撥車道有遊覽車經過，所幸當時人車眾多，遊覽車車速緩慢，黃男僅手腳、額頭擦傷，遊覽車駕駛及黃男均無飲酒情形。

今天天氣晴朗，氣溫偏高，清晨在台1線139公里苑裡橋路段，另傳出有白沙屯媽祖進香客體力不支暈倒送醫，警方呼籲進香途中仍應遵守交通規則，注意各方來車，評估自身體力，平安圓滿完成這趟宗教之旅。

白沙屯媽祖鑾轎今天出發後，多沿省道台1線南下，下午已抵達台中清水路段，傍晚5時駐駕在台中清水中華佛教文物中心休息，預計明天清晨5時起駕。