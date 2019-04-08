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全台徒步最長白沙屯媽進香 車禍、體力不繼6人送醫

2019-04-08 17:00聯合報 記者范榮達╱即時報導

全台徒步最遠的通霄鎮拱天宮白沙屯媽昨天深夜11點20分，拱天宫管理委員會主任委員洪文華、苗栗縣長徐耀昌、彰化縣長王惠美、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人致獻，扶持白沙屯聖駕登轎，信眾「進喔！進喔」高喊聲中順利登轎，凌晨1點20分，神轎3進3出後，衝出拱天宮大門起駕出發，萬人隨香場面相當壯觀。

白沙屯媽進香10天9夜，行程較為「舒服」，約5萬人報名隨香，神轎沒有走去年台61線，而走台1線，並繞進通霄及苑裡鎮市區，隊伍所到之處，許多民眾在路旁膜拜，並提供包子、飲料等供香丁腳食用，展現濃濃宗教及人情味，今天下午2點多越過大甲溪進入台中市。

進香也發生小插曲，出發前夕昨晚深夜11點20左右在台1線126公里加400公尺通霄鎮通灣段，警方調查，因當時南下車道封閉供進香隊伍通行，北上車道調撥區隔成北上、南下車道，48歲的黃姓男子穿越時被遊覽車撞及，遊覽車前擋玻璃右側呈凹陷破裂，黃男受傷倒地。

隨香的「阿婆憨工醫護團」成員目擊投入救護，隨後苗栗縣消防局119救護車送通霄鎮光田醫院救治，黃男僅手腳擦傷，並無大礙，案由警方進一步處理中。

此外，今天白天炎熱，對香丁腳身體也是一大考驗，其中有4名體力不繼送醫，另有一名40歲劉姓男子癲癇發作倒地，救護車送醫院後清醒並無大礙。

白沙屯媽進香隊伍所到之處，許多民眾虔誠膜拜。記者范榮達／翻攝
白沙屯媽進香隊伍所到之處，許多民眾虔誠膜拜。記者范榮達／翻攝
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白沙屯媽昨天深夜登轎，拱天宮內、外萬頭攢動。圖／苗栗縣政府提供
白沙屯媽昨天深夜登轎，拱天宮內、外萬頭攢動。圖／苗栗縣政府提供
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白沙屯媽昨天深夜登轎，拱天宮內、外萬頭攢動。圖／苗栗縣政府提供
白沙屯媽昨天深夜登轎，拱天宮內、外萬頭攢動。圖／苗栗縣政府提供
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白沙屯媽進香出發前，昨天深夜在台1線發生遊覽車撞行人意外，送醫後無大礙。記者范榮...
白沙屯媽進香出發前，昨天深夜在台1線發生遊覽車撞行人意外，送醫後無大礙。記者范榮達／翻攝
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白沙屯北港朝天宮神轎
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