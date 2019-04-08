影／桃園市長鄭文燦到花博 盧秀燕讚他高知名度衝人氣

2019-04-08 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中花博將在4月24日閉幕，桃園市長鄭文燦今天率桃市府民政局、觀光旅遊局、農業局、文化局、研考會等一級主管參觀台中花博，台中市長盧秀燕親自接待，兩位市長在園內受到熱情遊客包圍拍照合影，盧秀燕說，花博展期剩下最後16天，鄭市長是全國高知名度的父母官，來花博加持衝人氣。

市長鄭文燦和桃市府團隊在市長盧秀燕、中市府觀光旅遊局長林筱淇、新聞局長吳皇昇等人陪同下參訪台中花博后里馬場園區，馬場園區園長陳育正親自導覽，參觀花舞館蘭花廳、阿拉伯皇家寶馬綠雕、馬場百年古蹟等，同時花博吉祥物「來虎」與桃園市吉祥物「ㄚ桃」及「園哥」，也到場共襄盛舉。

鄭文燦是第8位參訪花博的地方首長，盧秀燕表示，縣市合作沒有政治、沒有藍綠白，只有繽紛，大家通力合作，都是為了台灣的前途共同打拼，期盼台中、桃園雙方持續強化城市交流，大家都是台灣隊，一起為台灣加油努力。

鄭文燦參觀花博時受到民眾熱情招呼，他說這次應盧市長邀請交流活動，他感觸很多，像是桃園也舉辦過成功受歡迎的台灣桃園燈會和農業博覽會，都會有一樣共同的經驗，那就是集合眾人的力量來成就，現在看到的完美呈現，像是大家看到每處佈展設置，看起來不怎麼樣，其背後都用了很多事先準備，現地走動各種不同工程界面和不停地修正改善，投入知識、智慧和資源來打造。