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影／竹市府發行產業誌 「IN新竹」創刊號正式上架

2019-04-08 14:34聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市產業多元，有許多鮮少人知的科技產業與傳統產業等，新竹市府發行產業季刊「IN新竹」創刊號，今天正式與大家見面，未來每季都將介紹新竹市各級產業與職人，產發處表示，新竹市是個現代與傳統產業並存的城市，除了專題產業報導，還有產業直擊、跨界交流等多元內容，創刊號內容包含有定置漁場介紹、蚊香產業與蓪草紙花等主題，都值得大家細細閱讀。

新竹市長林智堅表示，「IN新竹」籌備至少10個月，是具有故事、新竹風格的非典型政府刊物，期待藉由「IN新竹」帶大家一窺新竹產業之美。

產發處長吳甲天表示，「IN新竹」除了表示「in Hsinchu」，還代表著「Insistence」（堅持職人精神）、「Inside」（對內親近產物）、「Interest」(讓人對新竹市風格旅遊感興趣)之意。每期選定一個產業專題深入介紹，創刊號主題為定置漁場，除了介紹產業專業面，還有生活資訊、旅遊資訊等，像是介紹新竹市香山區明發定置漁場如何搶新鮮魚獲等，並以插畫方式介紹季節性海洋魚類，並提供海鮮美食料理餐廳資訊。

目前產發處規劃，每期印製1千本，除了在政府單位可免費閱讀，在飯店、咖啡店、美髮店等也有機會看到，並與出版社合作在誠品實體書店及網路書店、金石堂及博客來網路書店均有販售、售價一本新台幣120元，創刊號出版社已加印500本，第二季刊物預計6月底出爐。

新竹市府發行產業誌「IN新竹」，今天正式公開宣傳，未來陸續以季刊方式介紹新竹各級...
新竹市府發行產業誌「IN新竹」，今天正式公開宣傳，未來陸續以季刊方式介紹新竹各級產業故事。記者張雅婷／攝影
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新竹市府發行產業誌「IN新竹」，今天正式公開宣傳，未來陸續以季刊方式介紹新竹各級...
新竹市府發行產業誌「IN新竹」，今天正式公開宣傳，未來陸續以季刊方式介紹新竹各級產業故事。記者張雅婷／攝影
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新竹市府發行產業誌「IN新竹」，今天正式公開宣傳，未來陸續以季刊方式介紹新竹各級...
新竹市府發行產業誌「IN新竹」，今天正式公開宣傳，未來陸續以季刊方式介紹新竹各級產業故事，圖為創刊號產業明發定置漁場老闆鄭明發。記者張雅婷／攝影
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新竹市府發行產業誌「IN新竹」，今天正式公開宣傳，未來陸續以季刊方式介紹新竹各級...
新竹市府發行產業誌「IN新竹」，今天正式公開宣傳，未來陸續以季刊方式介紹新竹各級產業故事。記者張雅婷／攝影
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新竹市府發行產業誌「IN新竹」，今天正式公開宣傳，新竹市長林智堅推薦「IN新竹」...
新竹市府發行產業誌「IN新竹」，今天正式公開宣傳，新竹市長林智堅推薦「IN新竹」可從中看到新竹產業之美。記者張雅婷／攝影
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新竹市府發行產業誌「IN新竹」，今天正式公開宣傳，未來陸續以季刊方式介紹新竹各級...
新竹市府發行產業誌「IN新竹」，今天正式公開宣傳，未來陸續以季刊方式介紹新竹各級產業故事。記者張雅婷／攝影
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