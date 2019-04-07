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白沙屯媽出龕進香 賴清德參拜致意

2019-04-07 22:29聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖明天凌晨1點20分出發到北港進香，行前行政院前院長賴清德今天晚上7點半左右到拱天宮，他等候約1個小時，與拱天宮管理委員主委洪文華等人行3獻香，敲鐘擂鼓鞭炮聲中，信眾雙手合掌，恭迎白沙屯媽出神龕。

賴清德致詞時感謝拱天宮理監事辛苦，辦好一個大型廟會活動不容易，他並向在場信眾致意。

白沙屯媽今晚出神龕，行政院長前院長賴清德（前排右二）參拜恭迎。記者范榮達／攝影
白沙屯媽今晚出神龕，行政院長前院長賴清德（前排右二）參拜恭迎。記者范榮達／攝影
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白沙屯媽今晚出神龕，行政院長前院長賴清德參拜恭迎。記者范榮達／攝影
白沙屯媽今晚出神龕，行政院長前院長賴清德參拜恭迎。記者范榮達／攝影
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白沙屯賴清德行政院
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