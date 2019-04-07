白沙屯媽出龕進香 賴清德參拜致意

2019-04-07 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖明天凌晨1點20分出發到北港進香，行前行政院前院長賴清德今天晚上7點半左右到拱天宮，他等候約1個小時，與拱天宮管理委員主委洪文華等人行3獻香，敲鐘擂鼓鞭炮聲中，信眾雙手合掌，恭迎白沙屯媽出神龕。