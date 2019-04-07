桃園彩色海芋季 4天突破71萬人

2019-04-07 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



清明連假即將尾聲，由於連續4天的好天氣，讓「2019桃園彩色海芋季」參觀人潮突破71萬人次，桃園市農業局表示，海芋季活動一直到4月21日，今年彩色海芋季面積多達5公頃，種植逾8萬株彩色海芋，還沒來賞芋的民眾請保握機會。

桃園彩色海芋季自4月4日起到至21日為期18天，位在桃園市大園區聖德北路、田溪路交叉口，今年花區面積達5公頃，種植逾8萬株彩色海芋，還有香水百合、情人菊、四季海棠、孔雀草、銀葉菊、細葉雪茄花等花種，超過15萬株各式草花。

其中最引人注目的，就是高度將進9米，象徵航向愛情海的巨型愛之船「海洋船情」，搭配1.5萬株海芋鋪設的「浪花細語」花海。「海洋船情」還設計巴洛克式風格造景「浪漫花廊」，結合舞台功能的「幸福鐘響」裝置，讓情侶們能留下幸福足跡。

農業局表示，週末會規劃系列精彩活動讓民眾共同參與，有傳統中式婚禮結合古式原住民婚禮「古禮迎親-緣定愛情海」、彩芋花海遇見愛情「芋下老人日-單身男女戀愛配對」、情人菊浪漫大放送「幸福送情日-送情999」、享受花田間的幸福午茶「浪漫花茶-幸福饗宴」，還有多場主題DIY以及農事體驗等。