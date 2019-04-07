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桃青之星總決賽 邀金曲獎樂團茄子蛋開派對

2019-04-07 20:11聯合報 記者張弘昌╱即時報導

第3屆桃青之星選拔賽，今天在中壢銀河廣場舉辦最終20強總冠軍賽，爭逐22萬元高額總獎金。主辦青年局安排精彩派對活動，晉身賽事青年多才多藝，歌唱、跳舞、扯鈴、花式調酒、雜耍特技等各種絕活都出場亮相，並邀金曲獎樂團茄子蛋演出，帶動比賽氣氛。

比賽結果，擅長調酒，曾經拿下橫濱國際調酒大賽花式調酒組第一名米鹿和嘉仁拔得頭籌，獨拿5萬元高額獎金。脫穎而出的第二名：空氣感樂團、第三名：余政勳，都是自彈自唱。

第四名：王羿鈞（樂器）、第五名：趙祥仁（舞蹈）、第六名：陳佳勳（歌唱）、第七名：謝承澔（自彈自唱）、第八名：殺酷辣（舞蹈）、第九名：葉美美（歌唱）與第十名：辣椒雞（舞蹈）。

第3屆「桃青之星」選拔賽，歷經超過200組海選及複賽60組激烈競爭後，最終20強今天在派對賽上場爭奪總冠軍，得獎參賽者前10名，將獲青年局專業表藝養成培訓，並與金曲創作才子韋禮安，面對面彈唱交流、分享經驗、同台演出。

桃青之星總決賽活動，安排第2屆桃青之星前20強選手及2017年桃園鐵玫瑰音樂節高中組冠軍隊伍接力演出外，也邀請金曲獎最佳新人、最佳台語專輯得主茄子蛋樂團，擔綱壓軸火熱開唱。

派對舞台周邊也設置多項有趣活動，包括SHOW TRUE TITLE大聲公及桃青之星冠軍大預測，現場登台勇敢說出內心真正的心聲與宣言，或投票預測第3屆桃青之星冠軍，獎落誰家和勾選喜愛的抬頭圖文等。

現場還有青年文創市集可以遊逛，眾多特色攤位集結豐富的手作藝品及年輕人喜愛的冰淇淋、貝果等輕食。即將在4月13日盛大開幕的桃園青年體驗園區，也選出米鹿和嘉仁、內高熱舞18th、空氣感樂團3組Challenge之星，聘邀為體驗園區代言人，號召桃園青年們勇敢體驗、挑戰極限。

第3屆桃青之星選拔總決賽，今在中壢區銀河廣場熱鬧登場。記者張弘昌／攝影
第3屆桃青之星選拔總決賽，今在中壢區銀河廣場熱鬧登場。記者張弘昌／攝影
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第3屆桃青之星選拔總決賽，今在中壢區銀河廣場熱鬧登場。記者張弘昌／攝影
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第3屆桃青之星選拔總決賽，今在中壢區銀河廣場熱鬧登場。記者張弘昌／攝影
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第3屆桃青之星選拔總決賽，今在中壢區銀河廣場熱鬧登場。記者張弘昌／攝影
第3屆桃青之星選拔總決賽，今在中壢區銀河廣場熱鬧登場。記者張弘昌／攝影
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