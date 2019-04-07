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桃園亞洲青少年街舞決賽「台灣維尼」奪冠

2019-04-07 20:10聯合報 記者林育瑩╱即時報導

清明連假即將尾聲，今年「2019亞洲國際青少年街舞錦標賽」首次移師到台灣桃園藝文中心辦總決賽，來自6座城市代表隊選手，卯足實力博取評審青睞，不過最後仍由台灣代表的「台灣維尼」隊擊敗澳洲代表隊「K.O」，把冠軍獎盃留在台灣，比賽結束後還有音樂派對，將有知名歌手「純愛教主」郭靜、鼓鼓呂思緯、金曲團體「茄子蛋」、斯辰等藝人將與現場民眾一起同樂。

桃園市長鄭文燦表示，桃園是街舞城市，近來很多街舞比賽都選擇在桃園舉辦，也因為不同類型街舞交流，讓許多青年朋友在這找到舞伴，鄭文燦也責成體育局持續支持街舞文化。致詞結束後，鄭文燦親自頒發獎狀與獎金給獲獎的隊伍，並與在場攤位、市民致意「搏感情」。

桃園市體育局副局長房瑞文指出，亞洲國際青少年街舞錦標賽總決賽，包含臺灣、大阪、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、澳洲等六個城市的青少年代表隊伍，將近500名選手參賽，街舞錦標賽自105年起，於亞洲地區舉辦初賽至今，已耗資數百萬，今年「1 ON 1 Battle」一對一舞鬥大賽分三種風格，如Freestyle混合型街舞、Popping機械舞、Locking鎖舞等賽事，不僅豐富了賽事，也觀眾大開眼界。

年僅35歲，同時是桃園青年聯盟理事長陳振華說，自己從小一個熱愛練舞的人，希望透過活動讓青少年朋友有個抒發的管道，青年聯盟提供舞台就是要青少年揮灑熱血，不但能作為特殊才藝，還能增強體能，而且比賽不限年齡，只要有學生證都能參加，而且不論何種街舞風格都可以一起比賽。

除了「2019桃園市亞洲國際青少年街舞錦標賽」，桃園青年聯盟還舉辦了「JUMP兒少盃排舞大賽」，現場都是國中、國小的學生，經評選後，分別由Mini DSDJ、Miki Girl、童手童腳、Miki Kids、OKOK等隊伍拿下一至五名的殊榮。

此外，還有20多個小吃、手工服飾等藝品攤位，讓平時假日都會來到桃園藝文廣場的大人小孩，除了到展演廳看觀看表演，在公園草皮休息、遛狗散步，還可欣賞今天街舞錦標賽表演。

桃園市街舞協會總幹事薛歆霏提到，下午比賽結束後，還有X-Plus娛樂文創主辦的春之音樂派對，將有知名歌手「純愛教主」郭靜、鼓鼓呂思緯、金曲團體「茄子蛋」、斯辰等藝人與大家一起同樂，現場還有公益市集、眾多好禮，讓觀眾朋友聽音樂的同時也能抽獎、做愛心。

2019桃園市亞洲國際青少年街舞錦標賽，代表台灣的「台灣維尼」隊擊敗澳洲代表隊「...
2019桃園市亞洲國際青少年街舞錦標賽，代表台灣的「台灣維尼」隊擊敗澳洲代表隊「K.O」，把冠軍留在台灣。記者林育瑩／攝影
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桃園青年聯盟除了主辦國際青少年街舞錦標賽，還舉辦「JUMP兒少盃排舞大賽」，並由...
桃園青年聯盟除了主辦國際青少年街舞錦標賽，還舉辦「JUMP兒少盃排舞大賽」，並由Mini DSDJ、Miki Girl、童手童腳、Miki Kids、OKOK等隊伍拿下第一到第五名的殊榮。記者林育瑩／攝影
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