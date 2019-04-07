社區自行車道草皮公園 童樂會市集叫好又叫座

2019-04-07 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市平鎮區鎮興里，結合安平鎮庄水岸公園計畫，在剛完工鎮興里自行車道旁草皮，舉辦童樂會兒童創意市集活動，規劃20個野餐市集攤位，報名二手物品交換及文創商品攤位秒殺，平鎮警分局也派員到場進行治安宣導活動。

鎮興里里長黃志杰表示，市府水務局及平鎮區公所在里內石門大圳及大坑缺溪，規劃安平鎮庄水岸公園及自行車道，在鎮興里集會所後方，由區公所執行的鎮興里自行車道剛完工，結合社區企業阿霸妹生活站舉辦創意市集活動，原本規劃20個攤位，結果網路報名2分鐘內秒

殺。

黃志杰表示，桃園市安平鎮庄文化協會成立的社區企業阿霸妹生活站，與鎮興里辦公處舉辦童年萬萬歲兒童福利宣導活動，阿霸妹生活站團隊與社區志工，首次在平鎮地區舉辦兒童創意市集活動，原限定20攤位，結果現場來了將近40攤的小小店長。

小店長賣出自己的玩具或與其他小朋友共同交換玩具，現場共吸引約500名來自桃園各地的親子們共同餐與。此外現場也提共10多樣的童玩活動，讓小朋友一起闖關及沙包DIY，讓小朋友們體驗。

黃志杰表示，平鎮區公所剛完工的鎮興里自行車道一期工程大草坪，搭配市府水務局施作的鎮南大伯公水岸公園，及前年度完工綠水溪生態步道。目前平鎮區公所尚有鎮興里自行車道二期工程及鑊篤埤塘生態公園正在施工，預計9月底左右完工。屆時平鎮區鎮興里，將有5.2