影／竹市兒藝節閉幕逾40萬人次 遊具就地拆除明年創新

2019-04-07 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市兒童藝術節「風的運動場」今天下午4點在新竹文創館舉行閉幕，從試營運至閉幕統計有超過40萬人次湧入，破兒藝節歷年參與人次紀錄，人氣爆發如同「百貨公司周年慶」，連帶拉抬「新竹味市集」買氣，「一天就賣出兩天的量」。新竹市長林智堅表示，兒藝節已成為竹市品牌特色，今年的遊具因安全考量將就地拆除，「請期待明年更創新的遊具」。

林智堅表示，兒藝節從試營運到閉幕湧入超過40萬人次，感謝市府每天都有100多位同仁與近700名志工夥伴全力投入，讓每位小朋友玩得開心、讓新竹市是全國最幸福的兒童城市，有許多家長在網路上給予正面評價，尤其今年的九大遊具，讓孩子透過五感體驗，勇敢探索，留下深刻的兒童節回憶。

除了遊具人氣爆棚，一旁的「新竹味市集」也是買氣爆發，多種美食攤商商品皆售罄，一天就賣出兩天的銷售量，緊急趕在凌晨趕工備料，第二天又銷售一空。不少的攤商沒有預期人潮如此多，一天補三、四次貨，銷售成績亮眼。

文化局長黃竫蕙表示，今年兒藝節人潮爆滿，是歷年以來參與人數最多的一次，連帶拉抬新竹味市集的銷售狀況，不僅大小朋友玩得開心，也促銷不少新竹的優良商品，充分展現新竹市的高消費力。