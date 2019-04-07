親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣關係法40年／雙橡園骨董文物運回台 才發現都被調包

「拒一國兩制遊行」嗆韓國瑜 高市府：不怕任何抹紅

影／竹市兒藝節閉幕逾40萬人次 遊具就地拆除明年創新

2019-04-07 18:49聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市兒童藝術節「風的運動場」今天下午4點在新竹文創館舉行閉幕，從試營運至閉幕統計有超過40萬人次湧入，破兒藝節歷年參與人次紀錄，人氣爆發如同「百貨公司周年慶」，連帶拉抬「新竹味市集」買氣，「一天就賣出兩天的量」。新竹市長林智堅表示，兒藝節已成為竹市品牌特色，今年的遊具因安全考量將就地拆除，「請期待明年更創新的遊具」。

林智堅表示，兒藝節從試營運到閉幕湧入超過40萬人次，感謝市府每天都有100多位同仁與近700名志工夥伴全力投入，讓每位小朋友玩得開心、讓新竹市是全國最幸福的兒童城市，有許多家長在網路上給予正面評價，尤其今年的九大遊具，讓孩子透過五感體驗，勇敢探索，留下深刻的兒童節回憶。

除了遊具人氣爆棚，一旁的「新竹味市集」也是買氣爆發，多種美食攤商商品皆售罄，一天就賣出兩天的銷售量，緊急趕在凌晨趕工備料，第二天又銷售一空。不少的攤商沒有預期人潮如此多，一天補三、四次貨，銷售成績亮眼。

文化局長黃竫蕙表示，今年兒藝節人潮爆滿，是歷年以來參與人數最多的一次，連帶拉抬新竹味市集的銷售狀況，不僅大小朋友玩得開心，也促銷不少新竹的優良商品，充分展現新竹市的高消費力。

今天兒藝節閉幕式，由林智堅帶領劇團表演者與多組親子一起在「竹迷宮舞台」拋下五彩繽紛的彩帶，相約明年新竹市兒童藝術節再見。而今年的遊具因需要大量人力看顧，市府考慮安全考量將就地拆除，林智堅表示，「請大家期待明年我們更創新的遊具」。

今天兒藝節閉幕式，由林智堅帶領劇團表演者與多組親子一起在「竹迷宮舞台」拋下五彩繽...
今天兒藝節閉幕式，由林智堅帶領劇團表演者與多組親子一起在「竹迷宮舞台」拋下五彩繽紛的彩帶，相約明年新竹市兒童藝術節再見。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市兒童藝術節「風的運動場」今天下午4點在新竹文創館舉行閉幕，從試營運至閉幕統...
新竹市兒童藝術節「風的運動場」今天下午4點在新竹文創館舉行閉幕，從試營運至閉幕統計有超過40萬人次湧入，破兒藝節歷年參與人次紀錄。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市兒童藝術節「風的運動場」今天下午4點在新竹文創館舉行閉幕，從試營運至閉幕統...
新竹市兒童藝術節「風的運動場」今天下午4點在新竹文創館舉行閉幕，從試營運至閉幕統計有超過40萬人次湧入，破兒藝節歷年參與人次紀錄。記者張雅婷／攝影
分享
今天兒藝節閉幕式，由林智堅帶領劇團表演者與多組親子一起在「竹迷宮舞台」拋下五彩繽...
今天兒藝節閉幕式，由林智堅帶領劇團表演者與多組親子一起在「竹迷宮舞台」拋下五彩繽紛的彩帶，相約明年新竹市兒童藝術節再見。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市兒童藝術節「風的運動場」今天下午4點在新竹文創館舉行閉幕，從試營運至閉幕統...
新竹市兒童藝術節「風的運動場」今天下午4點在新竹文創館舉行閉幕，從試營運至閉幕統計有超過40萬人次湧入，破兒藝節歷年參與人次紀錄。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市兒童藝術節「風的運動場」今天下午4點在新竹文創館舉行閉幕，從試營運至閉幕統...
新竹市兒童藝術節「風的運動場」今天下午4點在新竹文創館舉行閉幕，從試營運至閉幕統計有超過40萬人次湧入，破兒藝節歷年參與人次紀錄。記者張雅婷／攝影
分享

新竹林智堅氣爆
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

社區自行車道草皮公園 童樂會市集叫好又叫座

2019-04-07 18:56

新竹假日花市施工半數將遷移 攤商憂回不來官員打包票

2019-04-07 18:48

影／海芋季原住民古婚禮 男女主角客串演出民眾誤會為真

2019-04-07 16:18

新竹高鐵站周邊地閒置 邱一峰：可催生文創園區

2019-04-07 15:31

大窩山好生態 日觀魚夜賞螢火蟲好療癒

2019-04-07 14:01

改善汙水下水道 桃園4年接管率翻漲3倍

2019-04-07 13:47

好消息！竹市府投入1.3億 新竹左岸再升級

2019-04-07 12:44

新婚夫妻省地價稅 竹縣稅捐局公布節稅撇步

2019-04-07 11:27

百年舊銅鑼隧道LED燈光失明 景點變髒亂點

2019-04-07 09:50

桃園走古道 尋訪吹落人間四月雪

2019-04-07 08:14

獄中耽誤10年青春 用10倍努力換自力「更生」

2019-04-06 22:47

9年聘超過2000名更生人 他9成以上員工是更生人

2019-04-06 22:45

B型與AB型剩不到4天！ 新竹急徵「熱血」

2019-04-06 22:33

桃園社宅「中路二號」搶破頭 但這10戶免抽籤...

2019-04-06 22:31

影／春雨之賜 苗栗桂竹筍產量大增

2019-04-06 21:10

桃園彩色海芋季連假登場 日吸10萬人次賞花

2019-04-06 19:42

把耽誤青春找回來！超強更生人創業賣滷味 連開3分店

2019-04-06 19:20

影／最大的薰衣草田免費遊 葛瑞絲要讓春節就花開滿園

2019-04-06 19:12

免抽籤入住桃園首間社宅 10戶提服務計畫雀屏中選

2019-04-06 17:07

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

韓粉快暴動了 韓國瑜拜大甲媽被埋沒人海中

2019-04-07 14:36

大甲媽起駕彰化布重兵 警估北彰化遇白沙屯媽

2019-04-07 13:10

影／大甲媽今晚起駕 要選總統的都來了

2019-04-07 08:53

八卦山脈也有石虎 什麼動物最多？答案你一定想不到

2019-04-07 07:50

拜高鐵所賜 台中這區大樓開燈率高 彰化鄉親比本地人多

2019-04-06 22:49

誰結婚超大陣仗？郭子乾、ㄚ頭主持數十名歌手演出

2019-04-06 21:45

請媽祖出神龕 王金平：神明疼我「關關難過關關過」

2019-04-07 12:11

亂丟垃圾 田中清潔隊挖出廢帳單首度重罰6000元

2019-04-07 14:25

桃園走古道 尋訪吹落人間四月雪

2019-04-07 08:14

服務處被恐嚇 謝龍介：北港花生只是小菜後面還有大的

2019-04-07 11:15

嘉義藝術節封路 舞團街頭尬舞嗨翻天

2019-04-06 19:51

桃園彩色海芋季連假登場 日吸10萬人次賞花

2019-04-06 19:42

占好占滿？1人釣魚整排釣竿 連釣團都森77「太超過」

2019-04-07 15:08

年輕創新巿場有區隔 台中新聚落走出商圈新型態

2019-04-07 08:10

古坑咖啡榮景不再 全盛期百家店剩下一半

2019-04-07 12:39

韓國瑜不收的是合成護照？綠議員堅稱韓也不收媽媽的信

2019-04-06 23:24

好消息！竹市府投入1.3億 新竹左岸再升級

2019-04-07 12:44

小林村國賠案韓國瑜不上訴 學者讚：視民如傷

2019-04-07 09:54

柯文哲參加大甲媽祖遶境還願 不扶轎僅行腳

2019-04-07 10:54

鎮瀾宮被包圍 韓國瑜：向媽祖祈求台灣平安、人民有錢

2019-04-07 14:31

新北碧潭水舞 連2天遊客爆量

2019-04-06 19:58

空姐女友娶進門 台中市議員黃健豪沖繩為愛妻圓夢

2019-04-07 10:34

2019內門宋江陣決賽出爐 台北市立大學奪冠

2019-04-06 19:44

「全台最萌」 屏東勝利路郵局成打卡人氣據點

2019-04-07 12:29

近10年大甲媽起駕年年到 馬英九今年卻缺席

2019-04-07 12:37

墾丁音樂季票房慘跌冷清落幕 地方憂金字招牌走入歷史

2019-04-06 19:55

遊曾文水庫 順道到山豬島看豬老大

2019-04-07 09:05

推動TOD 北捷士林站擬蓋共構大樓

2019-04-06 23:16

大甲媽遶境7日展開 柯文哲隨香借宿西螺福興宮

2019-04-06 19:42

百年舊銅鑼隧道LED燈光失明 景點變髒亂點

2019-04-07 09:50

南橫公路貫通見曙光 高雄公車復駛至桃源梅山口

2019-04-07 12:41

大甲媽祖衛星定位沒動 信徒急問走到哪了？

2019-04-07 08:55

影／請大甲媽祖上轎 蔡英文：媽祖遶境一生至少來一次

2019-04-07 16:21

陳亭妃臉書貼花旗木爆紅 台南賞花新「嬌」點

2019-04-07 08:58

大甲媽、白沙屯媽進香若相會 蔡英文：那是世界紀錄

2019-04-07 18:24

海巡署撥地 龜山島活化 分3期變身

2019-04-06 23:34

解決臭味歷史共業 屏東縣府提「解方」雙管齊下

2019-04-07 15:08

高雄愛河近4千人面河揮毫 接力寫王羲之「蘭亭序」

2019-04-07 17:06

大媽鎮殿、二媽吃便、三媽出戰…媽祖出巡要分工

2019-04-07 16:07

兄弟檔跟大甲媽走到腳酸 還擲筊走捷徑媽祖曾准4次

2019-04-07 17:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top