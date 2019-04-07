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新竹假日花市施工半數將遷移 攤商憂回不來官員打包票

2019-04-07 18:48聯合報 記者張雅婷╱即時報導

「我們下禮拜就搬到新竹孔廟了唷」，新竹市假日花市多年來，不只是新竹市民散步、逛小吃、買花藝的地方，也是新竹市年輕族群從小的成長記憶，攤商表示，過去每周假日來花市擺攤已經變成習慣，沒想到這次又為了市府將拆除體育館圍牆等，讓周圍攤商必須先後搬往新竹市孔廟擺攤，攤商們最擔心日後再也回不來花市，新竹市府產發處長吳甲天表示，「年底一定回得來」。

體育館周圍攤商抱怨，下周要搬遷至新竹市孔廟的位子，但是連攤位長什麼樣子都還沒看到，也擔心停車位問題，更擔心生意下滑及再也回不來花市，有20多年擺攤經驗的老闆說，過去市府在做體育館外的磁磚重鋪，當時說好2個月就完成，後來做了4.5個月才完成，害他們當時都無法做生意，「這次市政府再承諾什麼，都不敢再相信」。

新竹市府城銷處長顏章聖表示，這次施工是要將體育場的看台拆除，並將體育場空間設置市民廣場，為安全顧慮，需要部分攤商遷移；產發處長吳甲天表示，下周起將由位於體育場司令台端的攤商先搬遷至新竹市孔廟擺攤，下下周由另一半攤商也遷移至新竹孔廟擺攤，至於園藝協會及農會產銷班的攤位則暫時不動，約9月才會進行路面重鋪等作業，屆時才會暫時搬遷。

針對攤商的疑慮與擔憂，吳甲天表示，最快年底前就會讓所有攤商回歸花市，不會讓新竹花市的招牌不見，要攤商不必過度擔心。

新竹市假日花市許多攤商今天是最後一天在花市營業，未來約有半年時間將遷至新竹市孔廟...
新竹市假日花市許多攤商今天是最後一天在花市營業，未來約有半年時間將遷至新竹市孔廟附近營業。記者張雅婷／攝影
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新竹市假日花市多年來，不只是新竹市民散步、逛小吃、買花藝的地方，也是新竹市年輕族...
新竹市假日花市多年來，不只是新竹市民散步、逛小吃、買花藝的地方，也是新竹市年輕族群從小的成長記憶。記者張雅婷／攝影
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新竹體育孔廟
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