影／海芋季原住民古婚禮 男女主角客串演出民眾誤會為真

2019-04-07 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



2019桃園彩色海芋季今天上午天氣晴朗，許多民眾趁著清明連假最後一天，老少親子、情侶前往大園區溪海休閒農業區花田，欣賞彩色海芋、百合花開，市府舉辦傳統原住民族古式婚禮，就讀大學布農族青年周志祥穿著布農族服飾，與閩南女友吳翠容「小倆口」客串演出，在部落頭目帶領，備有山豬(絨毛)、小米酒、檳榔及中式8人花轎娶親、鳴鼓、敲鑼儀式十分熱鬧，象徵族群融合，吸引大批民眾、攝影者拍照圍觀，市府副秘書長邱俊銘擔綱「證婚」宣讀愛的宣言和發喜糖，讓彩色海芋增添愛情、浪漫花語。

彩色海芋節第四天、也是清明假期最後一天，吸引許多市民和外縣市民眾親子、老少和情侶前往戶外休閒、賞花，但是海芋季的交通管制區大，接駁車站有限，許多民眾在興華路停車，甚至要走1、2公里到主展場，花田展區空曠、欠缺樹蔭乘涼及休息座椅，讓老年人、身障人士備感不便。

今天上午舉辦原住民傳統古式婚禮，布農族頭目帶領穿著原住民服飾迎親團，備妥山豬（絨毛製）、小米酒、檳榔，8人中式花轎在敲鑼、鳴鼓帶路，重現布農族古式婚禮迎娶儀式，「主角」周志祥和女友吳翠容兩人客串演出，吸引許多民眾圍觀、配合攝影拍照，周志祥、吳翠容表示，兩人就讀開南大學，因參加競技啦啦隊熟識，兩人交往2年多，參加這項傳統布農婚禮十分新鮮。