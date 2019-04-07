親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大馬羽賽／戴資穎直落二退山口茜 成功完成三連霸

文字轉播／連3天長打 火腿連敗王柏融卻讓西武害怕

新竹高鐵站周邊地閒置 邱一峰：可催生文創園區

2019-04-07 15:31聯合報 記者郭政芬╱即時報導

邱一峰認為新竹縣極需一個能結合新竹縣特色的文創手作市集、小農商場等創意產業的文化...
邱一峰認為新竹縣極需一個能結合新竹縣特色的文創手作市集、小農商場等創意產業的文化園區。圖／邱一峰提供
分享

兒童節連假，在新竹高鐵新竹站前所舉辦的「藝想世界童趣十竹」活動，吸引許多家長帶著小朋友度過歡樂兒童節，國民黨新竹縣第二選區立法委員參選人邱一峰說，他看到了家長們對親子活動的殷切期盼，未來將積極在竹北和竹東地區打造文化創意園區，提升親子更優質的生活環境。

邱一峰提到，新竹市公道五路世博館對面的貨櫃市集「新竹A5文化創意園區」，有業者免費提供百萬貨櫃，展售更生人親手製作的各式生活手工藝品，以及小農有機無毒的蔬菜，除了幫助更生人外，也增加農民的銷售管道，而民眾也可以選購安全有機的蔬果，相當受到民眾歡迎。

邱一峰認為新竹縣極需一個能結合新竹縣特色的文創手作市集、小農商場等創意產業的文化園區，這次在高鐵新竹站前舉辦「藝想世界童趣十竹」活動後，他發現這場地非常好，也能彌補大竹北地區假日沒有大型市集的窘境，該場地自2013年台灣燈會舉辦後因租金較高，ㄧ直沒有好好的利用，相當可惜。而竹東地區也積極尋找適合的場域共同推動這個理念。

邱一峰表示，擔任立委後能與中央相關部會、高鐵公司、新竹縣政府來協調，爭取補助，在高鐵新竹站前，催生屬於新竹縣人自己的文化創意園區平台。並且透過行政院農委會與新竹縣農會合作，搭配相關文創單位輔導小農文創。

邱ㄧ峰表示，新竹縣有工業技術研究院、竹科園區與工業區，假日需要有一個親子同遊，吸引外國廠商與縣內小農進駐的文化創意市集。讓大家平日辛苦上班之餘，有個紓解心靈的地方，讓大小朋友都能一起同樂，也能帶動文化升級，輔導小農創業。

【相關閱讀】


‧ 高鐵南延有必要？來看高鐵5站12年後是荒地還是黃金
‧ 高鐵新竹站讓通勤族笑了 當地人卻無感？

國民黨新竹縣第二選區立法委員參選人邱一峰，看到了家長們對親子活動的殷切期盼，他說...
國民黨新竹縣第二選區立法委員參選人邱一峰，看到了家長們對親子活動的殷切期盼，他說未來將積極在竹北和竹東地區打造文化創意園區。圖／邱一峰提供
分享

新竹高鐵
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

好消息！竹市府投入1.3億 新竹左岸再升級

2019-04-07 12:44

影／海芋季原住民古婚禮 男女主角客串演出民眾誤會為真

2019-04-07 16:18

大窩山好生態 日觀魚夜賞螢火蟲好療癒

2019-04-07 14:01

改善汙水下水道 桃園4年接管率翻漲3倍

2019-04-07 13:47

新婚夫妻省地價稅 竹縣稅捐局公布節稅撇步

2019-04-07 11:27

百年舊銅鑼隧道LED燈光失明 景點變髒亂點

2019-04-07 09:50

桃園走古道 尋訪吹落人間四月雪

2019-04-07 08:14

獄中耽誤10年青春 用10倍努力換自力「更生」

2019-04-06 22:47

9年聘超過2000名更生人 他9成以上員工是更生人

2019-04-06 22:45

B型與AB型剩不到4天！ 新竹急徵「熱血」

2019-04-06 22:33

桃園社宅「中路二號」搶破頭 但這10戶免抽籤...

2019-04-06 22:31

影／春雨之賜 苗栗桂竹筍產量大增

2019-04-06 21:10

桃園彩色海芋季連假登場 日吸10萬人次賞花

2019-04-06 19:42

把耽誤青春找回來！超強更生人創業賣滷味 連開3分店

2019-04-06 19:20

影／最大的薰衣草田免費遊 葛瑞絲要讓春節就花開滿園

2019-04-06 19:12

免抽籤入住桃園首間社宅 10戶提服務計畫雀屏中選

2019-04-06 17:07

新竹也有紫藤花秘境 佛心主人開放私宅賞紫色花瀑

2019-04-06 11:56

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

影／最大的薰衣草田免費遊 葛瑞絲要讓春節就花開滿園

2019-04-06 19:12

韓粉快暴動了 韓國瑜拜大甲媽被埋沒人海中

2019-04-07 14:36

影／大甲媽今晚起駕 要選總統的都來了

2019-04-07 08:53

免抽籤入住桃園首間社宅 10戶提服務計畫雀屏中選

2019-04-06 17:07

八卦山脈也有石虎 什麼動物最多？答案你一定想不到

2019-04-07 07:50

拜高鐵所賜 台中這區大樓開燈率高 彰化鄉親比本地人多

2019-04-06 22:49

把耽誤青春找回來！超強更生人創業賣滷味 連開3分店

2019-04-06 19:20

誰結婚超大陣仗？郭子乾、ㄚ頭主持數十名歌手演出

2019-04-06 21:45

轎車停志學車站遭上百機車包夾 車主怒批「沒人管」

2019-04-06 18:42

服務處被恐嚇 謝龍介：北港花生只是小菜後面還有大的

2019-04-07 11:15

嘉義藝術節封路 舞團街頭尬舞嗨翻天

2019-04-06 19:51

桃園走古道 尋訪吹落人間四月雪

2019-04-07 08:14

桃園彩色海芋季連假登場 日吸10萬人次賞花

2019-04-06 19:42

女遊客爬海螺意象拍照 鄉民嘲諷「綠島有猴子了歐？」

2019-04-06 16:58

大甲媽起駕彰化布重兵 警估北彰化遇白沙屯媽

2019-04-07 13:10

請媽祖出神龕 王金平：神明疼我「關關難過關關過」

2019-04-07 12:11

韓國瑜不收的是合成護照？綠議員堅稱韓也不收媽媽的信

2019-04-06 23:24

年輕創新巿場有區隔 台中新聚落走出商圈新型態

2019-04-07 08:10

小林村國賠案韓國瑜不上訴 學者讚：視民如傷

2019-04-07 09:54

柯文哲參加大甲媽祖遶境還願 不扶轎僅行腳

2019-04-07 10:54

亂丟垃圾 田中清潔隊挖出廢帳單首度重罰6000元

2019-04-07 14:25

古坑咖啡榮景不再 全盛期百家店剩下一半

2019-04-07 12:39

影／內門宋江陣活動拋繡球 意外促成情侶求婚成功

2019-04-06 18:12

台南下營香躦轎腳人龍不絕 賴清德明參拜

2019-04-06 19:22

新北碧潭水舞 連2天遊客爆量

2019-04-06 19:58

大甲媽祖遶境活動4月7日起駕 業者迎接媽祖保佑商機

2019-04-06 18:21

空姐女友娶進門 台中市議員黃健豪沖繩為愛妻圓夢

2019-04-07 10:34

2019內門宋江陣決賽出爐 台北市立大學奪冠

2019-04-06 19:44

鎮瀾宮被包圍 韓國瑜：向媽祖祈求台灣平安、人民有錢

2019-04-07 14:31

墾丁音樂季票房慘跌冷清落幕 地方憂金字招牌走入歷史

2019-04-06 19:55

「全台最萌」 屏東勝利路郵局成打卡人氣據點

2019-04-07 12:29

大甲媽遶境7日展開 柯文哲隨香借宿西螺福興宮

2019-04-06 19:42

近10年大甲媽起駕年年到 馬英九今年卻缺席

2019-04-07 12:37

遊曾文水庫 順道到山豬島看豬老大

2019-04-07 09:05

占好占滿？1人釣魚整排釣竿 連釣團都森77「太超過」

2019-04-07 15:08

獨拿20萬！鴻海科技農業擂台拿冠軍 他要「看見未來」

2019-04-06 18:52

好消息！竹市府投入1.3億 新竹左岸再升級

2019-04-07 12:44

影／王金平飆街舞搖落去嗨翻 允當總統辦百萬獎金賽

2019-04-06 16:38

推動TOD 北捷士林站擬蓋共構大樓

2019-04-06 23:16

百年舊銅鑼隧道LED燈光失明 景點變髒亂點

2019-04-07 09:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top