新竹高鐵站周邊地閒置 邱一峰：可催生文創園區

2019-04-07 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



邱一峰認為新竹縣極需一個能結合新竹縣特色的文創手作市集、小農商場等創意產業的文化園區。圖／邱一峰提供 分享 facebook

兒童節連假，在新竹縣高鐵新竹站前所舉辦的「藝想世界童趣十竹」活動，吸引許多家長帶著小朋友度過歡樂兒童節，國民黨新竹縣第二選區立法委員參選人邱一峰說，他看到了家長們對親子活動的殷切期盼，未來將積極在竹北和竹東地區打造文化創意園區，提升親子更優質的生活環境。

邱一峰提到，新竹市公道五路世博館對面的貨櫃市集「新竹A5文化創意園區」，有業者免費提供百萬貨櫃，展售更生人親手製作的各式生活手工藝品，以及小農有機無毒的蔬菜，除了幫助更生人外，也增加農民的銷售管道，而民眾也可以選購安全有機的蔬果，相當受到民眾歡迎。

邱一峰認為新竹縣極需一個能結合新竹縣特色的文創手作市集、小農商場等創意產業的文化園區，這次在高鐵新竹站前舉辦「藝想世界童趣十竹」活動後，他發現這場地非常好，也能彌補大竹北地區假日沒有大型市集的窘境，該場地自2013年台灣燈會舉辦後因租金較高，ㄧ直沒有好好的利用，相當可惜。而竹東地區也積極尋找適合的場域共同推動這個理念。

邱一峰表示，擔任立委後能與中央相關部會、高鐵公司、新竹縣政府來協調，爭取補助，在高鐵新竹站前，催生屬於新竹縣人自己的文化創意園區平台。並且透過行政院農委會與新竹縣農會合作，搭配相關文創單位輔導小農文創。

邱ㄧ峰表示，新竹縣有工業技術研究院、竹科園區與工業區，假日需要有一個親子同遊，吸引外國廠商與縣內小農進駐的文化創意市集。讓大家平日辛苦上班之餘，有個紓解心靈的地方，讓大小朋友都能一起同樂，也能帶動文化升級，輔導小農創業。