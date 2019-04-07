改善汙水下水道 桃園4年接管率翻漲3倍

2019-04-07 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



民眾最近開車可能會發現，桃園市包括三民路、中正路、永安路等路段正進行汙水下水道管線開挖，或許造成車輛改道、塞車等問題，但桃園市水務局表示，為了改善桃園汙水處理問題，提升生活品質，桃園北區系統正進行第二期主幹管施工，管線已完成約77公里，可處理7萬戶住家排出汙水問題，預計110年可達10萬戶，水務局提醒，施工路段配合交管引導行進以策安全。

桃園市水務局指出，4年前桃園汙水接管普及率僅5.4%，為改善汙水處理排放，市府於升格前後推動12處汙水下水道，其中桃園北區、中壢、埔頂占全桃園汙水80%處理量。截至107年底普及率提升至16.4%。4年來翻漲3倍，成長更是六都第一。其中最大的桃園北區系統第一期在105年啟用，每日可處理5萬噸家庭污水，而目前執行的第二期下水道工程已達77公里。

桃園市水務局表示，改善下水道設施後，民生汙水可透過密閉式管線排到污水下水道，不僅能淨化河川溪流水質，同時讓雨水和污水分流，住家周邊水溝裡不再有污水，減少病媒孳生，也不用再聞到臭臭的味道，改善生活環境，也省下定抽水肥的費用。