好消息！竹市府投入1.3億 新竹左岸再升級

2019-04-07 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹市長林智堅日前與孩童一起體驗千甲段左岸自行車道。圖／市府提供 分享 facebook 為提升新竹左岸河濱生態多樣性及運動休憩功能，新竹市政府成功向經濟部水利署、教育部體育署兩單位爭取補助經費，共將投入約1.38億經費讓新竹左岸再升級，三項工程包括自行車道路網優化、左岸沿線景觀改善以及高灘地水環境綠化改善，預計今年底前陸續完工，打造親水車道、左岸生態教室及草原野餐秘境，市長林智堅說，新竹左岸10公里的低碳綠帶將再升級，讓民眾體驗具備運動、休憩、生態教育等多功能的親水環境。

環保局長江盛任表示，新竹左岸是總長10公里的低碳綠帶，東起千甲空氣品質淨化區、柯子湖人工濕地，連結頭前溪橋下棒球場、滑板公園，往下游有溪埔子人工濕地、新竹左岸草原區至竹港大橋，提供民眾友善休閒、安全親水的環境。近期將執行自行車道路網優化、景觀改善及高灘地水環境綠化改善等3項工程。

「新竹左岸河濱運動公園自行車道路網優化工程」於溪浦子、柯子湖兩處人工濕地之間，靠近頭前溪的狹長濱西地帶，將新闢長度約2500公尺的親水自行車道，同時將原生喬木移植至堤防高灘地側，提高騎乘原有自行車道的舒適性。

「新竹市左岸沿線景觀改善計畫」 將於新竹左岸到17公里海岸線、總長度27公里的「微笑水岸」，設置形象鮮明的指標導覽系統共計159面，說明牌面明確指引民眾，景點易達性將更高，且兼具環境教育功能，打造親子生態教室。同時新設燈具共 212盞，點亮「微笑水岸」自行車道全線照明，沿途不再黑漆漆，民眾屆時能享受「海岸線夜騎」的樂趣。

「新竹市高灘地水環境綠化改善工程」位於左岸棒球場東側至國道高速公路之間，面積約15公頃，將重新梳理現有空間，以減量設計方式，移除現況多餘的人造設施，並創造多層次植栽風貌，本工程除維護廣大草原外，並新闢穿越草原的自行車道，以銜接既有自行車道，同時透過整地排水與綠美化，降低積水現象。另外也在台68線高架橋旁空間設置觀景平台，提供民眾野餐、欣賞草原風光的水岸秘境，也讓自行車族運動後能喘口氣暫歇休憩。