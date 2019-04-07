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新婚夫妻省地價稅 稅捐局公布節稅撇步

2019-04-07 11:27聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣府稅捐稽徵局指出，日前有民眾反映婚後沒多久，就收到稅捐單位的公文，要求夫妻各有一戶自用住宅課徵地價稅者，須重新選定並且只有一戶房屋可以適用自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅，感到非常困惑。

 新竹縣政府稅捐稽徵局解釋，夫妻雙方婚前若各自擁有一間房屋，按自用住宅用地稅率千分之2課徵地價稅，婚後，雖然使用情形不變，且仍然由兩人分別在這兩間房屋設立戶籍，卻已不符合土地稅法第17條第3項所謂「土地所有權人與其配偶及未成年的受撫養親屬，適用自用住宅用地稅率繳納地價稅者，以一處為限」規定。

所以必須由夫妻雙方共同決定選擇其中一間房屋適用自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅，若就節稅角度而言，通常會選擇地價稅高者繼續適用自用住宅用地優惠稅率，另一戶則改按一般稅率課徵。

 稅捐稽徵局進一步說明，新婚夫妻如有上述情形，還有其他節稅的方法，例如夫妻雙方在A屋設立戶籍，B屋則由父母、祖父母、岳父母、公婆或已成年子女其中一人設立戶籍，那麼兩處房屋皆可享地價稅自用住宅優惠稅率。因為土地稅法第9條規定，自用住宅用地，指土地所有權人或其配偶、直系親屬在該地辦竣戶籍登記，且無出租或供營業用的住宅用地，因此，父母、祖父母、成年子女設籍也可享優惠。

 稅捐稽徵局提醒，如民眾對地價稅有其他疑問或不明瞭之處，請撥打稅捐稽徵局總（分）局電話查詢，將有專人服務。新竹縣政府稅捐稽徵局及所屬分局電話如下：竹北總局電話：(03）5518141轉411至414，421至423，免費服務電話：0800-366969；竹東分局電話：（03）5969663轉111至114，免費服務電話：0800-366100。

稅捐稽徵局提醒，如民眾對地價稅有其他疑問或不明瞭之處，可撥打稅捐稽徵局總（分）局...
稅捐稽徵局提醒，如民眾對地價稅有其他疑問或不明瞭之處，可撥打稅捐稽徵局總（分）局電話查詢，會有專人服霧。圖／本報資料照片
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