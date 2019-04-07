竹縣劇場藝術節本周六開跑 為期三個月藝遊劇場嘉年華

2019-04-07 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



「藝遊嘉年華-2019新竹縣劇場藝術節」將於4月13至7月13於新竹縣政府文化局演藝場館熱鬧登場。今年以嘉年華的概念，網羅了國內各類優秀團隊演出，包括現代戲劇、傳統戲曲、音樂、舞蹈及兒童劇等，輪番在這次的劇場藝術節精彩呈現，新竹縣府邀請所有喜愛表演藝術的朋友們來新竹縣場館，一同熱鬧藝遊嘉年華。

縣長陳見賢表示，2019新竹縣劇場藝術節，23檔節目，31場演出，為期3個月的節目包羅萬象，歡迎鄉親一起報名參加。

春河劇團團長朗祖筠表示，春河劇團第一次到文化局演藝廳演出，「當我們同在一起」將於7月13日演出，內容精彩貼近你我生活，誠摯邀請民眾一同欣賞這齣衝突中帶有幽默與淚水的爆笑喜劇。

從4月13日開跑的劇場藝術節，為期三個月，有來自國內首屈一指的團隊，如：國立臺灣交響樂團、故事工廠、全民大劇團、國光劇團、台北曲藝團、亮棠文創有限公司、搞笑者們、春河劇團、麥提舞團、蘋果劇團、曼哈頓室內樂集、皮皮兒童表演藝術團、働故事劇團、安徒生和莫札特的創意劇場等，還有在地傑出優秀團隊：揚音樂集、溪畔舞團、自然而然劇團、風城崑劇團、新竹直笛合奏團、草山樂坊、雅韻歌劇坊等團隊共襄盛舉，一同參與這次藝遊嘉年華的盛宴。

文化局局長李猶龍表示，這次的劇場藝術節精彩非凡，共安排23個團隊演出超過31場次，分別在演藝廳及實驗劇場演出外，還規劃推廣活動，有講座工作坊、青少年影展講座、戲在角落等，讓喜愛表演藝術的朋友除了劇場表演以外，透過參加工作坊、影展講座能更認識表演藝術，戲在角落則是將戲劇表演帶到場館以外的角落，讓新竹民眾無須往返各地，即能看到臺灣精湛團隊的劇力連線，帶給觀眾驚喜連連，傳遞有力量的演出。請大家密切注意文化局的官網，活動陸續揭幕中。