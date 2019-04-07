百年舊銅鑼隧道LED燈光失明 景點變髒亂點

2019-04-07 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗銅自行車道舊銅鑼隧道垃圾入侵，居民劉基然等人清理出好幾大袋垃圾。圖／劉基然提供 分享 facebook 山線鐵路苗栗市南勢火車站旁，苗銅自行車道（銅鑼山線鐵路自行車道）的舊銅鑼隧道，因隧道內燈光照明故障多時，苗栗縣政府公告關封，提醒民眾請勿進入，卻擋不住垃圾，景點成髒亂點，附近居民劉基然不時被遊客詢問「隧道怎麼了？」

「我實在看不下去了！」劉基然說，昨天趁著假日，他找來友人一起清理，發現隧道內、外都有垃圾，甚至連家庭垃圾都有，2個多小時撿拾好幾大袋圾，部分民眾的公德心讓人搖頭。

苗銅自行車道沿著山線鐵路邊，從苗栗市聯大路到銅鑼鄉苗34線竹森橋附近，全長5.8公里、寬4公尺，總經費5500萬元，2011年12月風光啟用，其中路線上舊銅鑼隧道保留舊磚造隧道，隧道內LED燈亮化，全縣第一座單車道隧道，當時成了焦點。

地方耆老指出，舊銅鑼隧道建於1903年，長約437公尺，與苗栗市功維敘、造橋鄉西坑尾隧道都是同期興建的磚造隧道，台灣日據時期，南勢火車站鄰近苗栗市大坪頂的機場，當時是運補重要的火車站，曾繁忙一時，美軍空襲時，車站人員忙著把汽油等物資，搬運到隧道內躲空襲。

1977年台鐵路電氣化，舊銅鑼隧道被新的隧道取代，隧道北口遭土石埋沒，荒煙蔓草逐漸從歷史淡去，苗銅自行車道建設，舊銅鑼隧道才重見天日。