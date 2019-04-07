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吳德榮：開工日也會熱的像夏天 周三傍晚北台灣變天

桃園走古道 尋訪吹落人間四月雪

2019-04-07 08:14聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

清明連假最後一天，不妨循古道一探4月初開的桐花和流蘇，桃園市大溪的大艽芎、十一指、齋明寺古道，還有龍潭的小粗坑古道加粗坑窯步道、石門三坑鐵馬道或楊梅保甲古道，從數百公尺到6、7公里不等，都是春遊好選擇。

在客委會、桃園市客家局推廣下，大艽芎等古道、步道賞桐已打出知名度。4月20日至5月19日逢周六、日，在三坑鐵馬道、保甲古道、齋明寺古道、十一指古道、小粗坑古道及三和步道等桐花古道或祕境，都有賞桐健行及相關文化活動，可以上客家局官網查詢。

大艽芎古道原本是早期大溪居民運送農產品的山路，現在成了登山健行、賞桐花的好去處，入夏夜晚很容易看見螢火蟲，好像另類賞花。

自己開車可以停在頭寮大溪遊客中心公有免費停車場，走到停車場外台7線加油站旁入口，往裡走約兩公里先到水中土地公廟，接著再走1公里到大艽芎古道登山口。

古道往新溪洲山或頭寮山、 白石山與其它古道串連，可達慈湖附近的百吉隧道，腳程約1小時，要自行衡量體力和折返時間。土地公廟能停5輛車，登山入口能停約10輛，假日人車多不建議在這兩個點停車。

龍潭小粗坑古道鄰近粗坑窯，早年是運送民生物資的牛車路，古道因為沿著小粗坑溪而取名，4、5月桐花花期，看到白雪般的花海灑在古道，令人身心舒坦，沿路還可以欣賞茶園鄉間景緻。

日據時期物資越過山嶺到粗坑，再從三坑仔改走水路到大嵙崁運送到鄰近城市甚至海外，粗坑古道位置重要可想而知，直到興建石門水庫和公路，古道完成歷史任務而沒落，以前沿著小粗坑古道溯溪可達新竹縣關西的竹坑十寮、茅武督等地，目前還可以走到山脊。

另外推薦一處在石門水庫壩頂的依山閣步道，對外地遊客稱得上秘境，開車可以停在水庫高線近依山閣馬路兩旁，從登山口進入先到漢威亭，水池叉路口右邊過溪出南端登山口，然後往北端走可以登石門山到「一等三角點」，再回程往太平山走太元步道，循右邊登山步道往下行，再走左邊登山步道下行回登山口「石門勝景」約7公里。

也可以選擇較短路線一樣從山閣登山口漢威亭，在水池叉路口取右邊過溪出登山口（南端)，往錢龍休息站再沿登山步道往下走回登山口。其他像楊梅保甲古道加東森山林步道等也是交通便利的熱門景點。

要欣賞也在4月天綻放的流蘇花，可以到平鎮區，從平東路進入61巷口石門大圳社子支渠，有一條長約1350公尺的流蘇步道，沿路還可以看見埤塘、霄裡池、落羽松。

因水圳不在大溪、龍潭古道的主線，需要多花些車程。建議離開石門水庫或小粗坑古道時，可以轉往附近的北區水資源局大草坪，這裡有10多棵喬木般的流蘇，盛開時遠望樹冠如同白雪皚皚，吸引許多遊客專程來此感受4、5月下雪般的流蘇芬多精，走完古道吸飽芬多精，可以就近到石門水庫壩頂碼頭乘船環湖，不同視角看山水又是另一番美景。

●住宿

福容大飯店林口店4月1日至6月30日推「油你真好」 住房專案，座落在中壢的南芳莊園渡假飯店也有4月優惠專案活動，可以上官網查閱。

石門水庫依山閣後方的步道可以眺望水庫美景。圖／北區水資源局提供
石門水庫依山閣後方的步道可以眺望水庫美景。圖／北區水資源局提供
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保甲古道的距離指示牌每到桐花盛開，遊客不免用花裝飾木板，圖為去年4月下旬的畫面。...
保甲古道的距離指示牌每到桐花盛開，遊客不免用花裝飾木板，圖為去年4月下旬的畫面。圖／客家事務局提供
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往古道的路上往往有成群的喬木可以遮蔭。記者鄭國樑／攝影
往古道的路上往往有成群的喬木可以遮蔭。記者鄭國樑／攝影
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桃園市客家事務局每到桐花季節會在古道辦活動。圖／客家事務局提供
桃園市客家事務局每到桐花季節會在古道辦活動。圖／客家事務局提供
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依山閣步道走到一等三角點就準備往回走。圖／北區水資源局提供
依山閣步道走到一等三角點就準備往回走。圖／北區水資源局提供
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到大艽芎古道前有座頭寮水中土地公廟，這裡可以停約5輛車。記者鄭國樑／攝影
到大艽芎古道前有座頭寮水中土地公廟，這裡可以停約5輛車。記者鄭國樑／攝影
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桃園客家局去年辦桐花節活動，古道繽紛的桐花小朋友看了也愛。圖／客家事務局提供
桃園客家局去年辦桐花節活動，古道繽紛的桐花小朋友看了也愛。圖／客家事務局提供
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保甲古道有顯眼的入口意象。圖／客家事務局提供
保甲古道有顯眼的入口意象。圖／客家事務局提供
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石門水庫依山閣登山口。圖／北區水資源局提供
石門水庫依山閣登山口。圖／北區水資源局提供
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大艽芎古道入口，可以通靠近慈湖的百吉隧道，走一個多小時，需考量要折返的時間。記者...
大艽芎古道入口，可以通靠近慈湖的百吉隧道，走一個多小時，需考量要折返的時間。記者鄭國樑／攝影
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車如果停頭寮公有停車場，徒步約2里先到水中土地廟景點，再走1公里才大艽芎。記者鄭...
車如果停頭寮公有停車場，徒步約2里先到水中土地廟景點，再走1公里才大艽芎。記者鄭國樑／攝影
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4月初隨著天氣回暖，可以看見少部分桐花搶先開花。圖／客家事務局提供
4月初隨著天氣回暖，可以看見少部分桐花搶先開花。圖／客家事務局提供
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石門水庫桐花登山步道
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