影／春雨之賜 苗栗桂竹筍產量大增

2019-04-06 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



拜春雨之賜，苗栗縣今年桂竹筍產量比去年大增，獅潭鄉農會4月初開始向農民收購桂竹筍加工生產，並從清明連假開始一連推出3場桂竹筍農特產品行銷展售活動，縣府與獅潭農會歡迎各地消費者踴躍到苗栗採購、遊玩，品嘗新鮮的桂竹筍正是時候。

苗栗縣農業處指出，全縣桂竹筍生產面積達5000公頃，獅潭、大湖、泰安及南庄都是主要產區，其中獅潭生產面積逾2000公頃，桂竹筍也是鄉內大宗產業之一，今年獅潭農會推廣優質桂竹筍，4月間利用清明連假、周休假日在獅潭農會舊穀倉「獅農小舖」一連推出3場桂竹筍促銷活動。

今年春雨比去年充沛，山區桂竹筍紛紛冒出頭，呈現「雨後春筍」榮景，獅潭農會連日來忙著收購鮮筍，在農會農產食品加工廠直接殺青、裝桶、裝袋供應市場需求。

獅潭農會4日至7日在「獅農小舖」前廣場推出第一場桂竹筍促銷活動，副縣長鄧桂菊、立委徐志榮等人今天都到場協助行銷，邀約各地民眾來苗栗品嘗、選購桂竹筍等優質農特產；第二場促銷活動將於13、14日推出，第三場日期為20、21日。

獅潭農會指出，桂竹筍生產過程不需要使用肥料、農藥，且桂竹筍含有豐富的纖維、蛋白質，熱量又低，適合作為各種料理的食材，如桂竹筍炒肉絲、桂竹筍排骨湯等美食，尤其料理方便。