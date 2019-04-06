親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

阿妹「三天三夜」創作人享年45歲 好友驚嘆：天妒英才

二氧化碳濃度創300萬年來新高 專家警告地球危險了

影／春雨之賜 苗栗桂竹筍產量大增

2019-04-06 21:10聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

拜春雨之賜，苗栗縣今年桂竹筍產量比去年大增，獅潭鄉農會4月初開始向農民收購桂竹筍加工生產，並從清明連假開始一連推出3場桂竹筍農特產品行銷展售活動，縣府與獅潭農會歡迎各地消費者踴躍到苗栗採購、遊玩，品嘗新鮮的桂竹筍正是時候。

苗栗縣農業處指出，全縣桂竹筍生產面積達5000公頃，獅潭、大湖、泰安及南庄都是主要產區，其中獅潭生產面積逾2000公頃，桂竹筍也是鄉內大宗產業之一，今年獅潭農會推廣優質桂竹筍，4月間利用清明連假、周休假日在獅潭農會舊穀倉「獅農小舖」一連推出3場桂竹筍促銷活動。

今年春雨比去年充沛，山區桂竹筍紛紛冒出頭，呈現「雨後春筍」榮景，獅潭農會連日來忙著收購鮮筍，在農會農產食品加工廠直接殺青、裝桶、裝袋供應市場需求。

獅潭農會4日至7日在「獅農小舖」前廣場推出第一場桂竹筍促銷活動，副縣長鄧桂菊、立委徐志榮等人今天都到場協助行銷，邀約各地民眾來苗栗品嘗、選購桂竹筍等優質農特產；第二場促銷活動將於13、14日推出，第三場日期為20、21日。

獅潭農會指出，桂竹筍生產過程不需要使用肥料、農藥，且桂竹筍含有豐富的纖維、蛋白質，熱量又低，適合作為各種料理的食材，如桂竹筍炒肉絲、桂竹筍排骨湯等美食，尤其料理方便。

獅潭農會供銷部表示，農會加工廠4月初開始收購桂竹筍殺青，生產18台斤桶筍及2台斤裝真空袋筍，目前每天收購量約8000至9000台斤，今年桂竹筍收購預估可到5月中下旬，18台斤裝桶筍零售價約900元、2台斤裝袋筍約170元，消費者訂購可洽獅潭農會（037）931340或供銷部（037）932853。

苗栗縣的桂竹筍已進入產期，品嘗、採購正是時候。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣的桂竹筍已進入產期，品嘗、採購正是時候。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣獅潭農會連日來開始收購桂竹筍殺青，忙著加工生產桶筍、真空袋筍。記者胡蓬生／...
苗栗縣獅潭農會連日來開始收購桂竹筍殺青，忙著加工生產桶筍、真空袋筍。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣獅潭鄉農會4至7日在舊穀倉「獅農小舖」推出桂竹筍農特產促銷活動，副縣長鄧桂...
苗栗縣獅潭鄉農會4至7日在舊穀倉「獅農小舖」推出桂竹筍農特產促銷活動，副縣長鄧桂菊(左二)等人今天上午到場協助行銷桂竹筍。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣獅潭農會連日來開始收購桂竹筍殺青，忙著加工生產桶筍、真空袋筍。記者胡蓬生／...
苗栗縣獅潭農會連日來開始收購桂竹筍殺青，忙著加工生產桶筍、真空袋筍。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣獅潭農會連日來開始收購桂竹筍殺青，忙著加工生產桶筍、真空袋筍。記者胡蓬生／...
苗栗縣獅潭農會連日來開始收購桂竹筍殺青，忙著加工生產桶筍、真空袋筍。記者胡蓬生／攝影
分享

連假苗栗縣農民
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

桃園彩色海芋季連假登場 日吸10萬人次賞花

2019-04-06 19:42

把耽誤青春找回來！超強更生人創業賣滷味 連開3分店

2019-04-06 19:20

影／最大的薰衣草田免費遊 葛瑞絲要讓春節就花開滿園

2019-04-06 19:12

免抽籤入住桃園首間社宅 10戶提服務計畫雀屏中選

2019-04-06 17:07

新竹也有紫藤花秘境 佛心主人開放私宅賞紫色花瀑

2019-04-06 11:56

酋長石、猴子島...石門「限定版」枯水之美

2019-04-06 08:20

流蘇成群 桃園石門水庫附近有白色夢幻瀑布

2019-04-06 08:19

清明古道 吹落人間四月雪 桐花+流蘇 連假春遊好去處

2019-04-06 08:12

陶雕之聲、木藝迴響 客發中心展已故陶藝家謝鴻達創作

2019-04-06 08:09

免費又簡便 桃市558人環保葬歷年之最

2019-04-05 22:46

苗縣傅姓宗親會千人祭祖 百桌聚餐還發生育獎金

2019-04-05 22:43

桃市調整免費公車 議員：縮短城鄉差距不該收掉

2019-04-05 22:41

桃市免費公車運量偏低 偏鄉將轉型「小黃」

2019-04-05 22:34

規模最大 新屋葉春日公派下8000多人清明祭祖

2019-04-05 19:45

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

韓粉稱讚高雄路平工法細膩 市議員打臉

2019-04-05 22:55

大統和平店清倉結束營業？ 業者：是要轉型

2019-04-05 22:56

影／最大的薰衣草田免費遊 葛瑞絲要讓春節就花開滿園

2019-04-06 19:12

新竹也有紫藤花秘境 佛心主人開放私宅賞紫色花瀑

2019-04-06 11:56

轎車停志學車站遭上百機車包夾 車主怒批「沒人管」

2019-04-06 18:42

女遊客爬海螺意象拍照 鄉民嘲諷「綠島有猴子了歐？」

2019-04-06 16:58

免抽籤入住桃園首間社宅 10戶提服務計畫雀屏中選

2019-04-06 17:07

台中港區裸露地違規 開罰10萬並限期改善

2019-04-06 12:04

看板被寫「騙」 新北市議員李坤城報案

2019-04-06 16:18

內政部通過淡水竹圍都計變更通盤檢討案

2019-04-06 13:57

桃市免費公車運量偏低 偏鄉將轉型「小黃」

2019-04-05 22:34

把耽誤青春找回來！超強更生人創業賣滷味 連開3分店

2019-04-06 19:20

嘉義藝術節封路 舞團街頭尬舞嗨翻天

2019-04-06 19:51

隨大甲媽遶境 柯文哲將擠6人香客房

2019-04-06 14:22

「美景令人想再來」 威士特丹號郵輪明天二訪花蓮

2019-04-06 15:16

新北市議長盃龍舟賽受理報名 揪團有機會獲萬元獎勵金

2019-04-06 14:28

酋長石、猴子島...石門「限定版」枯水之美

2019-04-06 08:20

李俊毅捲土重來選立委 市場劃潤餅皮提政見

2019-04-06 14:47

影／內門宋江陣活動拋繡球 意外促成情侶求婚成功

2019-04-06 18:12

跳脫傳統寺廟禪房 佛光山妙慧樓讓女眾有如回到家

2019-04-06 08:09

墾丁音樂季 業者感嘆「史上最冷」

2019-04-05 23:40

佳冬戰備跑道測速照相桿 不到1年躍升為全縣「機皇」

2019-04-06 09:41

民眾有感 大台南公車新營往六甲夜間增班疏運

2019-04-06 14:24

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

流蘇成群 桃園石門水庫附近有白色夢幻瀑布

2019-04-06 08:19

墾丁音樂季票房慘跌冷清落幕 地方憂金字招牌走入歷史

2019-04-06 19:55

愛說中文愛聽蘇打綠 印尼移工尤絲妮返鄉續台灣情

2019-04-06 10:29

台南下營香扛大轎 今鳴炮遶境盛況歷年之最

2019-04-06 13:53

清明古道 吹落人間四月雪 桐花+流蘇 連假春遊好去處

2019-04-06 08:12

桃園彩色海芋季連假登場 日吸10萬人次賞花

2019-04-06 19:42

台南也有「神隱少女」場景 水中鐵道成私房景點

2019-04-06 13:52

高雄老牌二輪電影院「和春影城」將熄燈 觀眾趕來告別

2019-04-06 11:55

影／赴大鵬灣比賽遇強風 台南帆船會2船翻覆

2019-04-06 11:07

鄉民自怨是三等公民 長濱鄉衛生所5/1起缺醫生

2019-04-06 11:54

影／王金平飆街舞搖落去嗨翻 允當總統辦百萬獎金賽

2019-04-06 16:38

大甲媽、白沙屯媽相會？ 中市警重兵維安

2019-04-05 23:09

台南清晨2級地震 民眾「有地震？」

2019-04-06 09:23

新北碧潭水舞 連2天遊客爆量

2019-04-06 19:58

影／10萬隻螢火蟲將現身 呂秀蓮也曾慕名住宿賞螢

2019-04-06 09:40

和平島公園發現4種海兔 300隻嬌客去年搬家今沒出現

2019-04-06 11:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top