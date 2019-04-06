桃園彩色海芋季連假登場 日吸10萬人次賞花

2019-04-06 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



清明連假碰上好天氣，多處賞花景點湧現人潮，桃園彩色海芋季栽種11種顏色、6萬株彩色海芋，市府預估連假每天湧入10萬人次賞海芋，市長鄭文燦下午也二度造訪，吸引不少民眾爭相合照，成為桃園彩色海芋季另類打卡亮點；鄭文燦說，市府積極推動「幸福經濟學」，希望更多人帶著親朋好友來賞花，不僅親自體驗休閒農業區的在地特色，也感受幸福氛圍。

今年邁入第三年的桃園彩色海芋季於清明連假登場，展期為期18天，5公頃展場栽種11種顏色、6萬株彩色海芋以及2萬株香水百合與15萬株如情人菊、四季海棠等草花。

由於展區位於聖德北路，道路狹小，市府針對大園溪海休閒農業區周邊道路共5個路口進行交通管制，民眾得從管制點步行或搭乘接駁車進入展區，鄭文燦也感謝警察同仁、休閒農業區的志工朋友的用心付出，還有交通局同仁對接駁車運行的管理，確保彩色海芋季周邊交通不打結。

農業局長郭承泉說，為鼓勵青年發揮創意，今年彩色海芋季特別請到學生為活動自創主題曲，以彩色海芋及遇見愛情作為主題，並於海芋季展區循環播放，輕快編曲很受民眾好評，「芋見愛情海」及「敲響幸福鐘」2大展區也安排許多精采表演，還有設計多款主題裝置供民眾拍照，並規畫多項DIY體驗活動，邀市民自己動手做手環花、熱帶風情盆栽等。