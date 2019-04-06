把耽誤青春找回來！超強更生人創業賣滷味 連開3分店

2019-04-06 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



「真沒想到，出獄後連呼吸都可以這麼快樂。」35歲曾煥宇對更生人的身分不避諱，前年9月出監，不到2年就創業「桃本家滷味」，一連在桃園開了3家分店，最近老婆也將臨盆，他總笑說自己在「趕進度」，就為了將過去耽誤的10年青春給找回來。

曾煥宇說，以前家裡從事殯葬業，從小看盡生死離別，大園空難那年他才12歲，就跟著到場撿屍塊，也因為見識過各式支離破碎的大體，造就他不怕苦、獨立的性格，高中時原本志在機電工程，卻和未滿14歲的青梅竹馬偷嚐禁果，首次入獄就坐了3年多的牢。

他坦言，當時被司法偵訊、起訴及開庭的種種壓力擊潰，滿腦都是「既然都要被關，那我唸什麼書？」從此流連舞廳、賭場，加入幫派逞凶鬥狠，假釋出監嘗試振作卻又染上毒癮，一度放棄人生總是消極認為「大不了就是被關」，結果和弟弟嗑藥到精神異常去搶超商被抓。

二度入獄不到1年，爸爸、小孩等好幾個親人相繼過世，老婆也跟人跑，更悲憤問自己為何要這樣浪費生命？直到前年9月踏出監獄那刻，他望著沒有圍牆的藍天，就連吸的每一口氣、踏出的每一步路，都感到開心無比，決心要讓那些看不起他的人改觀，並把過去10年耽誤的青春找回來。

曾煥宇說，當時一無所有，就連智慧型手機都不會用，靠著1張職業駕照三顧茅廬向物流公司應徵送貨員，更大膽開價「8萬元月薪」，讓對方還以爲遇到瘋子，但他每天只睡3小時，拚命工作證明自己的價值，還被同行司機封為「瘋狂光頭殺手」，半年多就獲提拔升官。

但他仍懷抱創業夢，辭職後決定開創滷味店，從滷包、醬汁全都自己研發，到處試吃、翻書研究中藥材，有別於傳統店家使用「老滷汁」鈉、普林含量高，曾煥宇改用每天現煮的清淡滷汁，起鍋肉品飄著清淡中藥香，使用甘草調製的醬料甘甜不死鹹。

曾煥宇創業剛滿1年，就陸續在桃園開了3家分店，也聘用其他同樣是更生人的員工，未來更打算要成立中央廚房，並將朝網路行銷邁進；他認為，更生人賦歸社會確實不容易，但想要有成就，就得付出10倍的努力。