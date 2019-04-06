親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜外銷清單 陳吉仲稱政策性採購將重創台灣

把耽誤青春找回來！超強更生人創業賣滷味 連開3分店

2019-04-06 19:20聯合報 記者曾健祐╱即時報導

「真沒想到，出獄後連呼吸都可以這麼快樂。」35歲曾煥宇對更生人的身分不避諱，前年9月出監，不到2年就創業「桃本家滷味」，一連在桃園開了3家分店，最近老婆也將臨盆，他總笑說自己在「趕進度」，就為了將過去耽誤的10年青春給找回來。

曾煥宇說，以前家裡從事殯葬業，從小看盡生死離別，大園空難那年他才12歲，就跟著到場撿屍塊，也因為見識過各式支離破碎的大體，造就他不怕苦、獨立的性格，高中時原本志在機電工程，卻和未滿14歲的青梅竹馬偷嚐禁果，首次入獄就坐了3年多的牢。

他坦言，當時被司法偵訊、起訴及開庭的種種壓力擊潰，滿腦都是「既然都要被關，那我唸什麼書？」從此流連舞廳、賭場，加入幫派逞凶鬥狠，假釋出監嘗試振作卻又染上毒癮，一度放棄人生總是消極認為「大不了就是被關」，結果和弟弟嗑藥到精神異常去搶超商被抓。

二度入獄不到1年，爸爸、小孩等好幾個親人相繼過世，老婆也跟人跑，更悲憤問自己為何要這樣浪費生命？直到前年9月踏出監獄那刻，他望著沒有圍牆的藍天，就連吸的每一口氣、踏出的每一步路，都感到開心無比，決心要讓那些看不起他的人改觀，並把過去10年耽誤的青春找回來。

曾煥宇說，當時一無所有，就連智慧型手機都不會用，靠著1張職業駕照三顧茅廬向物流公司應徵送貨員，更大膽開價「8萬元月薪」，讓對方還以爲遇到瘋子，但他每天只睡3小時，拚命工作證明自己的價值，還被同行司機封為「瘋狂光頭殺手」，半年多就獲提拔升官。

但他仍懷抱創業夢，辭職後決定開創滷味店，從滷包、醬汁全都自己研發，到處試吃、翻書研究中藥材，有別於傳統店家使用「老滷汁」鈉、普林含量高，曾煥宇改用每天現煮的清淡滷汁，起鍋肉品飄著清淡中藥香，使用甘草調製的醬料甘甜不死鹹。

曾煥宇創業剛滿1年，就陸續在桃園開了3家分店，也聘用其他同樣是更生人的員工，未來更打算要成立中央廚房，並將朝網路行銷邁進；他認為，更生人賦歸社會確實不容易，但想要有成就，就得付出10倍的努力。

為協助更生人創業，更生保護會去年7月規劃「無息圓夢」創業貸款案，將貸款上限從40萬元調高至80萬元，桃園分會代理副主任陳威仁指出，長期觀察認為曾煥宇創業目標、計畫明確，投入熱忱也反映成果，且符合申貸的基本條件，若之後通過審核，將是申貸調高後首位成功申請對象。

曾二度入獄的曾煥宇，出獄後創業開滷味店，自行研發滷汁，食材起鍋飄著清淡中藥香，再...
曾二度入獄的曾煥宇，出獄後創業開滷味店，自行研發滷汁，食材起鍋飄著清淡中藥香，再搭配甘草調製的醬料吃起來甘甜不死鹹。記者曾健祐／攝影
分享
曾二度入獄的曾煥宇，出獄後創業開滷味店，剛滿1年已陸續在桃園開了3家分店，也聘用...
曾二度入獄的曾煥宇，出獄後創業開滷味店，剛滿1年已陸續在桃園開了3家分店，也聘用其他同樣是更生人的員工。記者曾健祐／攝影
分享

創業更生人中藥
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

免抽籤入住桃園首間社宅 10戶提服務計畫雀屏中選

2019-04-06 17:07

影／最大的薰衣草田免費遊 葛瑞絲要讓春節就花開滿園

2019-04-06 19:12

新竹也有紫藤花秘境 佛心主人開放私宅賞紫色花瀑

2019-04-06 11:56

酋長石、猴子島...石門「限定版」枯水之美

2019-04-06 08:20

流蘇成群 桃園石門水庫附近有白色夢幻瀑布

2019-04-06 08:19

清明古道 吹落人間四月雪 桐花+流蘇 連假春遊好去處

2019-04-06 08:12

陶雕之聲、木藝迴響 客發中心展已故陶藝家謝鴻達創作

2019-04-06 08:09

免費又簡便 桃市558人環保葬歷年之最

2019-04-05 22:46

苗縣傅姓宗親會千人祭祖 百桌聚餐還發生育獎金

2019-04-05 22:43

桃市調整免費公車 議員：縮短城鄉差距不該收掉

2019-04-05 22:41

桃市免費公車運量偏低 偏鄉將轉型「小黃」

2019-04-05 22:34

規模最大 新屋葉春日公派下8000多人清明祭祖

2019-04-05 19:45

桃園最長滾輪滑梯太夯 清明連假後首封閉整修3天

2019-04-05 14:33

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

大甲媽、白沙屯媽祖相會？這2個點機率最高

2019-04-05 19:50

韓粉稱讚高雄路平工法細膩 市議員打臉

2019-04-05 22:55

即時短評／永靖鄉代會爆賄選 地方政壇徹底洗牌了

2019-04-05 20:26

墾丁音樂季爆出走潮 獨撐的「夏都春宴」票房慘跌

2019-04-05 20:45

大統和平店清倉結束營業？ 業者：是要轉型

2019-04-05 22:56

規模最大 新屋葉春日公派下8000多人清明祭祖

2019-04-05 19:45

韓粉送千份韓國魚立即索光 明天上午11點再送千份

2019-04-05 20:08

內政部通過淡水竹圍都計變更通盤檢討案

2019-04-06 13:57

新竹也有紫藤花秘境 佛心主人開放私宅賞紫色花瀑

2019-04-06 11:56

台中港區裸露地違規 開罰10萬並限期改善

2019-04-06 12:04

新北市議長盃龍舟賽受理報名 揪團有機會獲萬元獎勵金

2019-04-06 14:28

桃市免費公車運量偏低 偏鄉將轉型「小黃」

2019-04-05 22:34

隨大甲媽遶境 柯文哲將擠6人香客房

2019-04-06 14:22

看板被寫「騙」 新北市議員李坤城報案

2019-04-06 16:18

女遊客爬海螺意象拍照 鄉民嘲諷「綠島有猴子了歐？」

2019-04-06 16:58

酋長石、猴子島...石門「限定版」枯水之美

2019-04-06 08:20

跳脫傳統寺廟禪房 佛光山妙慧樓讓女眾有如回到家

2019-04-06 08:09

墾丁音樂季 業者感嘆「史上最冷」

2019-04-05 23:40

最潮就在嘉 「街頭舞霸」明文化路封街挑戰

2019-04-05 20:30

又美又療癒！ 宜蘭伯朗大道空拍圖來了

2019-04-05 13:39

「美景令人想再來」 威士特丹號郵輪明天二訪花蓮

2019-04-06 15:16

警方超級任務！大甲媽白沙屯媽相遇？柯P朱立倫都來了

2019-04-05 21:30

愛說中文愛聽蘇打綠 印尼移工尤絲妮返鄉續台灣情

2019-04-06 10:29

佳冬戰備跑道測速照相桿 不到1年躍升為全縣「機皇」

2019-04-06 09:41

流蘇成群 桃園石門水庫附近有白色夢幻瀑布

2019-04-06 08:19

李俊毅捲土重來選立委 市場劃潤餅皮提政見

2019-04-06 14:47

轎車停志學車站遭上百機車包夾 車主怒批「沒人管」

2019-04-06 18:42

民眾有感 大台南公車新營往六甲夜間增班疏運

2019-04-06 14:24

清明古道 吹落人間四月雪 桐花+流蘇 連假春遊好去處

2019-04-06 08:12

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

台南清晨2級地震 民眾「有地震？」

2019-04-06 09:23

影／赴大鵬灣比賽遇強風 台南帆船會2船翻覆

2019-04-06 11:07

台南也有「神隱少女」場景 水中鐵道成私房景點

2019-04-06 13:52

鄉民自怨是三等公民 長濱鄉衛生所5/1起缺醫生

2019-04-06 11:54

大甲媽、白沙屯媽相會？ 中市警重兵維安

2019-04-05 23:09

台南下營香扛大轎 今鳴炮遶境盛況歷年之最

2019-04-06 13:53

高雄老牌二輪電影院「和春影城」將熄燈 觀眾趕來告別

2019-04-06 11:55

影／王金平飆街舞搖落去嗨翻 允當總統辦百萬獎金賽

2019-04-06 16:38

和平島公園發現4種海兔 300隻嬌客去年搬家今沒出現

2019-04-06 11:55

大甲媽北巡駐駕南港 可稜轎腳拿壓轎金

2019-04-05 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top