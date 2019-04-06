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影／最大的薰衣草田免費遊 葛瑞絲要讓春節就花開滿園

2019-04-06 19:12聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣葛瑞絲香草田的薰衣草盛開了，7000坪花田處處散放芬芳，這片堪稱中北部甚至全台最大的薰衣草栽培區，在社團法人恩福會創辦人劉志宏及戒毒受輔弟兄的努力下，不但成功馴化外來種薰衣草，花期也不斷提早，劉志宏有信心明年還可提早到2月，在春節就讓大家開心賞花

劉志宏十多年來致力推動福音戒毒，10年前回到家鄉苗栗縣頭屋鄉，帶領戒毒的受輔弟兄在明德水庫旁開闢葛瑞絲香草田，歷經挑戰，成功馴化外來品種的薰衣草，成為在地化的農作物，栽種面積也持續擴大。

葛瑞絲的薰衣草花期今年從3月開始，目前正是盛開期間，預估可持續到5月底，近來花田盛開，吸引各地遊客、親子及教友團體來賞花，在花田中留影、聞香，參觀精油生產過程，感受香草植物的迷人。

劉志宏說，剛開始以「土法煉鋼」種植薰衣草，第一年種1000株只存活了幾十株，他們利用活下來的植株扦插，第二年存活率多了一倍，今年已邁入第十年的栽培，植株都已能充分適應在地環境和氣候，存活率超過九成，花況也一年比一年好。

他說，往年栽培的薰衣草，花期都在3到5月，今年他們嘗試讓薰衣草成為多年生植株，結果花開得還不錯，相信明年花期還可提早到2月，在春節時就可見滿園薰衣草開花。

葛瑞絲香草田位於苗栗明德水庫附近、台13線公路旁，免費開放參觀，每天從上午9點到下午5點提供民眾賞花賞景。

葛瑞絲香草田的薰衣草正盛開，7000坪的花田散放芬芳。記者胡蓬生／攝影
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葛瑞絲香草田的薰衣草正盛開，7000坪的花田散放芬芳，吸引遊客、親子造訪。記者胡...
葛瑞絲香草田的薰衣草正盛開，7000坪的花田散放芬芳，吸引遊客、親子造訪。記者胡蓬生／攝影
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葛瑞絲香草田的薰衣草正盛開，7000坪的花田散放芬芳，吸引遊客、親子造訪。記者胡...
葛瑞絲香草田的薰衣草正盛開，7000坪的花田散放芬芳，吸引遊客、親子造訪。記者胡蓬生／攝影
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葛瑞絲香草田的薰衣草正盛開，7000坪的花田散放芬芳。記者胡蓬生／攝影
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葛瑞絲香草田的薰衣草正盛開，7000坪的花田散放芬芳。記者胡蓬生／攝影
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葛瑞絲香草田的薰衣草正盛開，7000坪的花田散放芬芳，吸引遊客、親子造訪。記者胡蓬生／攝影
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