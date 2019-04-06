桃園客家音樂節決賽壓軸 合唱組美聲迴旋難忘懷

2019-04-06 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市政府客家事務局今天舉辦2019客家流行音樂節壓軸賽事，客家歌曲合唱大賽。來自桃園、台北、新北、新竹、苗栗、台中等22個團隊報名參賽，參賽者一早便齊聚客家文化館演藝廳，且用心打扮、積極練唱，期在比賽中發揮最佳的團隊默契，悠揚歌聲也吸引許多民眾、遊客進場觀賽。

桃園市客家事務局長何明光表示，合唱大賽畫分為立案演藝團體「美聲組」與一般社區協會合唱團「歡唱組」，希望透過賽事，提供團隊一個以歌會友、展現自我的平台。活動吸引許多團隊報名參加，報名團數超過名額上限，增添了這次活動的可看性。

參賽隊伍平時練習就十分用心，從歌唱技巧、發音咬字到表演方式，無不精心設計，來自台中石岡「梅荷夫人合唱團」參加美聲組賽事，是由喜愛歌唱後備憲兵眷屬組成，部分成員並非客家人，不會講客家話卻勇於挑戰學習，透過音樂認識客家。

歡唱組「苗栗縣大湖鄉新開社區發展協會」團員，將客家花布表現在服裝上，演唱「泥香禾香」歌曲時，也搭配禾穗及水牛等道具，將農家歡樂的景象充分展現。