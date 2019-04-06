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免抽籤入住桃園首間社宅 10戶提服務計畫雀屏中選

2019-04-06 17:07聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市首間社會住宅「中路二號」將完工，開放212戶提供申請，總計受理1804件申請案入，正進入審查階段，市府為也放民眾提案服務性入住計畫，限額10戶可「免抽籤入住」，歷經書審與面試評選，名單近日將出爐，市府住宅發展處今強調評選重點在於與社區的「互動性」，獲選計畫包含教彈烏克麗麗、剪髮服務或辦衛教講座等，另有5戶列為候補；後續自建社宅受理申請，也將持續辦理服務性入住計畫。

桃園中路2號社宅坐落桃園區力行路近永安路口，是桃市自建進度最快的社宅，年初受理申請共1804名民眾遞件，其中一般戶提供148戶、有1115戶申請、中籤率13.27%，政策戶提供64戶、有689戶申請、中籤率9.29%，另保留10戶，提供服務性入住計畫評選通過者入住。

桃園市住宅發展處長莊敬權說，此次共收到38件服務性入住計畫提案，經評選委員會第一階段書面審查，先汰除計畫空泛者後，評選出15件進入二階段面試評選，評選委員會面試時，特別注重計畫能否落實以及與住戶互動性，希望提案人服務時多與住戶互動，帶來正面回饋。

經評選委員會討論及評分統計排序後，前10戶名單日前出爐，雀屏中選的計畫包含手作教學、銀髮族與體適能活動、美髮服務、樂器教學與音樂演奏、住戶共餐與親子共讀照護服務、環境綠化維護及病蟲害防治服務等，可免抽籤入住，另5戶納為候補名單。

莊說，第一次因應社宅推出服務性入住計畫，共有10戶入選，之後社宅申請也都會持續辦理，但確實有民眾反映服務性入住計畫公平性？住宅發展處將調整精進作法，將朝減少保障戶數或規定服務有最低時數方向辦理，希望能兼顧社宅多元服務與入住公平性。

市府指出，服務性入住10戶名單已經公告，將安排與政策戶一同辦理選屋與看屋作業，政策戶部分進入最後審查階段，預計4月中將公告評點排序結果、進行同分抽籤等，若未抽到可依先前勾選的意願與一般戶一起於5月中抽籤，預計6到8月簽約公證，9月中點交入住．

桃園市首間社會住宅中路2號即將完工，已有10戶服務性入住計畫獲選者確定可免抽籤入...
桃園市首間社會住宅中路2號即將完工，已有10戶服務性入住計畫獲選者確定可免抽籤入住。記者張裕珍／攝影
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