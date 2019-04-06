客家流行音樂節合唱大賽 美聲悠揚齊歡唱

2019-04-06 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



「2019客家流行音樂節」壓軸賽事客家歌曲合唱大賽，今天在桃園市客家文化館演藝廳登場，參賽者一早便到場用心打扮、積極練唱，在比賽中發揮最佳團隊默契，悠揚歌聲也吸引許多民眾、遊客進場觀賽。

今年合唱大賽有來自桃園、台北、新北、新竹、苗栗、台中等22個團隊報名參賽。桃園市客家事務局長何明光表示，合唱大賽畫分為立案演藝團體的「美聲組」，與一般社區協會合唱團的「歡唱組」，希望透過比賽讓愛好客家音樂的團體以歌會友、展現自我的平台，活動吸引了許多團隊報名參加，報名團數超過名額上限應熱烈，比賽水準高更有看頭。

本次參賽隊伍平時練習十分用心，從歌唱技巧、發音咬字到表演方式無不精心設計。來自台中石岡的「梅荷夫人合唱團」參加美聲組賽事，是由喜愛歌唱的後備憲兵眷屬組成，部分成員並非客家人，不會講客家話卻勇於挑戰學習，透過音樂認識客家。

歡唱組「苗栗縣大湖鄉新開社區發展協會」團員除了將客家花布表現於服裝上，演唱「泥香禾香」歌曲時也搭配禾穗及水牛等道具，充分展現客庄農家歡樂的景象。

「2019客家流行音樂節」系列賽事落幕後，4月27日晚間6點在平鎮新勢公園陽光草坪舉辦頒獎音樂會，歡迎民眾前來分享各賽事優勝者的喜悅，現場也將邀請客家搖滾民謠「山狗大樂團」、金曲歌后彭佳慧與超人氣偶像畢書盡，與大家共度悠閒又充滿客家樂音的美妙夜晚。

各組成績1至3名歡唱組台北市客家長青會忠勤歌謠班、苗栗縣大湖鄉新開社區發展協會、新北市客家同鄉會，優等新竹市客家文化發展協會、蘆山園社區大學公益合唱團。