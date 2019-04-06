專業廚工進駐新竹市消防隊 照顧打火兄弟

2019-04-06 16:27 中央社 新竹市6日電



為了慰勞辛苦的打火弟兄，新竹市政府編列經費為竹市消防局新增聘3位專業廚工，提供一週5天營養菜色，讓生活起居幾乎都在消防隊的同仁，天天吃到「尚青的料理」。

新竹市長林智堅表示，今年2月份起除原聘任的2個廚工名額外，再增聘3位廚工進駐3個消防分隊，煮食中、晚餐，讓弟兄們省去用餐煩腦、吃得營養。

新竹市消防局長李世恭表示，市府去年聘請2位廚工照顧消防員的餐食，獲得很好的反映，今年再向市府爭取3個名額，配在朝山、金山、埔頂分隊，讓訂餐較不方便的分隊同仁省去用餐煩腦，忙碌之餘也能享用食物最佳風味及營養。

李世恭表示，新聘的廚工包括埔頂分隊的廚工曾阿姨，69歲的她具備乙級廚師執照，曾經在幼稚園廚師據點掌廚，擅長中式餐點，已退休的她想藉此充實退休生活，服務社會。

61歲的朝山分隊廚工李阿姨，曾在連鎖壽司專櫃、日式料理工作10多年，熟悉魚、肉類處理，也持有丙級廚師執照，退休後還參加元培科大的餐飲課程培訓，學會製作甜點小吃，充實退休生活。

第3位則是擔任義消的馬仲威，他從小就幫忙家中經營的餐飲事業工作，擅長中式餐點家常菜，2年前參加義消後，深刻體會到警消的辛勞，有時勤務一忙，想在隊上好好吃上一頓飯相當困難，此次得知金山分隊需要廚工，認為工時彈性、可兼顧家中工作，於是報名擔任幫廚。

李世恭表示，多數分隊伙食是外送自助餐，此次增聘廚工的3個分隊因地理位置較遠，沒有自助餐外送，現在有了廚工煮飯，提供4菜1湯菜色，讓打火弟兄們感受滿滿的家人用餐氣氛，備感溫馨。