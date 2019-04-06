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竹苗6百多名志工親切服務笑容 兒藝節最美麗的風景

2019-04-06 13:31聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市兒童藝術節─風的運動場，每天吸引超過6萬人次湧入，688名志工臉帶笑容熱忱服務各地來的親子，協助維護秩序及提供諮詢，讓許多親子有感，新竹市長林智堅感謝這些志工犧牲連假讓孩子們玩得安全盡興，志工的親切笑容，也成為風的運動場中最美麗的風景。

市府社會處指出，兒藝節從試營運到正式開放，竹苗地區33個單位的志工熱心參與，包括408名學生志工及105名銀髮族志工，他們默默付出，提供來自各地的親子最親切的服務。

最年長的志工是78歲來自元極舞協會的許秀琴及志願服務推廣中心陳滄洲，他們都表示趁著身體還硬朗，多做一些回饋社會的事，以陪伴孫兒的慈愛之心，服務參加兒藝節的親子，讓孩子們有一個充滿快樂、難忘的兒童節連假回憶。

年紀最小的志工是14歲來自苗栗縣興華中學春暉社的趙之琦與林佳誼，她們立志要做有益社會的事，看到兒藝節招募志工，二話不說跟著學長姐報名參加，體驗「施比受更有福氣」的真諦，服務別人也成長自己。

承接新竹市志願服務推廣中心的至愛服務協會指出，不少志工天天報到，包括馬偕醫院志工李祖民、鄉土教師葉玉嬌、擔任保母的林信慧，還有城市行銷處志工吳曉洋，她從事志工服務超過20年，口條清晰待人溫暖和善深受肯定，堪為兒藝節志工模範生。

市府指出，兒藝節─風的運動場活動至明天為止，歡迎各地親子把握機會來體驗太空漫步、漂浮單車等9大遊具。

新竹市兒童藝術節─風的運動場688名志工犧牲連假提供來自各地親子熱忱服務，親切笑...
新竹市兒童藝術節─風的運動場688名志工犧牲連假提供來自各地親子熱忱服務，親切笑容成為最美麗的風景。圖／新竹市政府提供
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新竹市兒童藝術節─風的運動場688名志工犧牲連假提供來自各地親子熱忱服務，親切笑...
新竹市兒童藝術節─風的運動場688名志工犧牲連假提供來自各地親子熱忱服務，親切笑容成為最美麗的風景。圖／新竹市政府提供
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新竹市兒童藝術節─風的運動場688名志工犧牲連假提供來自各地親子熱忱服務，親切笑...
新竹市兒童藝術節─風的運動場688名志工犧牲連假提供來自各地親子熱忱服務，親切笑容成為最美麗的風景。圖／新竹市政府提供
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