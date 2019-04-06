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新竹也有紫藤花秘境 佛心主人開放私宅賞紫色花瀑

2019-04-06 11:56聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

林姓夫婦在自家的院子棚架上栽植紫藤花，超過20年的老紫藤順著棚架蔓爬，一串串下垂...
林姓夫婦在自家的院子棚架上栽植紫藤花，超過20年的老紫藤順著棚架蔓爬，一串串下垂的花穗形成了紫色花瀑。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣新埔鎮一處民宅每年3、4月就會變成熱門賞花景點！林姓夫婦在自家的院子棚架上栽植紫藤花，超過20年的老紫藤順著棚架蔓爬，一串串下垂的花穗形成了紫色花瀑，去年短短開放10多天供遊客欣賞，就吸引了近8000名遊客造訪，也變成網路上瘋傳的拍美照熱點，讓前來的遊客大讚「主人真是佛心」。

「真的是無心插柳柳成蔭」林太太表示，20多年前她和先生去買花苗時，老闆特別指出這棵紫藤花是整顆從日本移植過來台灣的，在家裡種了這麼多年一直不知道紫藤花盛開時這麼美麗，這片紫色花瀑也是近5、6年才有的浪漫美景。

「分享是件很快樂的事情！」林太太說，大約5年前，有一位台北的老師帶著學生經過，剛好看見美麗的紫藤花，特地停下車詢問他們是否能拍照，平常早上也有許多民眾經過會停下來欣賞，再加上她曾閱讀過《巨人的花園》，裡面提到漂亮花園卻無人欣賞，非常孤單，直到有小孩走入，花園裡的美被看見，巨人才明白分享的快樂，於是他們也決定開放給民眾自由參訪。

院子裡除了有紫藤花，其他季節還有炮炸花、石虎蘭等，整個春天院子輪流綻放五顏六色的花海，庭院及二樓露臺中還有座椅，角落也有各種細心可愛的裝飾，林太太說這是原本就有的布置，因為他們會邀請朋友到家裡做蛋糕及做一些手工，並在花海下喝咖啡、聊天，享受靜謐的午後時光。

為了讓想賞花的遊客更清楚花況，夫婦倆也設置了臉書《新埔紫藤居》，公告開放參觀時間，也歡迎大家將美照貼上來分享。不過可能是因為網路的傳播力量大，去年竟吸引近8000人參觀，甚至還有遊覽車載遊客過來。林太太說，為了確保遊客安全，她和先生及兩個孩子都會輪流在門口拿著指揮交通棒，提醒民眾注意安全。

今年開放參觀時間只到4月8日，若錯過參觀時間也別失望，除了院內的紫藤花瀑，民宅的左側外牆也爬滿了紫藤花，目前花還沒完全盛開，林姓夫婦預估再過幾天應該就會變成美麗的紫色花牆，歡迎民眾來賞花。

新竹縣新埔鎮一處民宅每年3、4月就會變成熱門賞花景點。記者陳斯穎／攝影
新竹縣新埔鎮一處民宅每年3、4月就會變成熱門賞花景點。記者陳斯穎／攝影
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庭院及二樓露臺中還有座椅，角落也有各種細心可愛的裝飾。記者陳斯穎／攝影
庭院及二樓露臺中還有座椅，角落也有各種細心可愛的裝飾。記者陳斯穎／攝影
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庭院及二樓露臺中還有座椅，角落也有各種細心可愛的裝飾。記者陳斯穎／攝影
庭院及二樓露臺中還有座椅，角落也有各種細心可愛的裝飾。記者陳斯穎／攝影
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林姓夫婦在自家的院子棚架上栽植紫藤花，超過20年的老紫藤順著棚架蔓爬，一串串下垂...
林姓夫婦在自家的院子棚架上栽植紫藤花，超過20年的老紫藤順著棚架蔓爬，一串串下垂的花穗形成了紫色花瀑。記者陳斯穎／攝影
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紫藤花賞花新竹
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