親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA文字轉播／林書豪次節早早被換下 暴龍半場領先8分

衣航空難致命6分鐘！波音系統「死亡迴圈」 機師再神也GG

流蘇成群 白色夢幻瀑布

2019-04-06 08:19聯合報 記者張弘昌╱即時報導

春暖花開到桃園石門水庫旅遊，不可錯過龍潭九份北水局大草原杜鵑花，大大綠草地旁，有「四月雪」美名流蘇花海壯觀美景。春暖報曉先知道的石門水庫風景區，溪洲公園及南苑、北苑公園，步道青翠綠意綠色隧道美景，且可從不同角度欣當石門水庫大壩，不可錯過。

流蘇花海在桃園市多處景點盛開，龍潭水利署北區水資源局前大草坪，一整排流蘇花盛開，景致優美壯觀。雪白流蘇花與綠地相襯，搭配綻放杜鵑花，適合清明節連假外出踏青、賞花，花期約4月中旬結束。

每逢3、4月間，流蘇花的花朵，如皚皚白雪般堆滿枝頭，吸引遊客及攝影者，佇足花海間賞花，捕捉美麗的畫面，沿著大漢溪流域，處處有驚豔景點。

包括石門水庫、北水局大草坪，大溪坪頂、中正公園，北橫公路角板山蔣公行館及東眼山森林遊樂區，都是賞流蘇花景點。

桃園龍潭、復興等山區外，桃園大圳1之16號景觀埤塘、虎頭山公園、桃園區上海路226號前土地公廟。龍潭三坑生態地公廟、平鎮石門大圳社子支渠（流蘇步道），都可欣賞到流蘇花盛開美景。

北水局前大草坪，種植的12棵流蘇成排高大，樹型又美，搭配綠草地，景致賞心悅目，有湖岸美景的三坑生態公園大草坪更是清明春遊的野餐熱門景點。

桃園市龍潭經濟部北區水資源局前大草坪，成排樹型優美的流蘇花盛開，景致優美壯觀。本...
桃園市龍潭經濟部北區水資源局前大草坪，成排樹型優美的流蘇花盛開，景致優美壯觀。本資料照片／記者張弘昌攝影
分享
桃園市龍潭經濟部北區水資源局前大草坪，成排樹型優美的流蘇花盛開，景致優美壯觀。本...
桃園市龍潭經濟部北區水資源局前大草坪，成排樹型優美的流蘇花盛開，景致優美壯觀。本資料照片／記者張弘昌攝影
分享
桃園市龍潭經濟部北區水資源局前大草坪，成排樹型優美的流蘇花盛開，景致優美壯觀。本...
桃園市龍潭經濟部北區水資源局前大草坪，成排樹型優美的流蘇花盛開，景致優美壯觀。本資料照片／記者張弘昌攝影
分享
桃園市龍潭經濟部北區水資源局前大草坪，成排樹型優美的流蘇花盛開，景致優美壯觀。本...
桃園市龍潭經濟部北區水資源局前大草坪，成排樹型優美的流蘇花盛開，景致優美壯觀。本資料照片／記者張弘昌攝影
分享

石門水庫賞花杜鵑
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

免費又簡便 桃市558人環保葬歷年之最

2019-04-05 22:46

苗縣傅姓宗親會千人祭祖 百桌聚餐還發生育獎金

2019-04-05 22:43

桃市調整免費公車 議員：縮短城鄉差距不該收掉

2019-04-05 22:41

規模最大 新屋葉春日公派下8000多人清明祭祖

2019-04-05 19:45

桃園最長滾輪滑梯太夯 清明連假後首封閉整修3天

2019-04-05 14:33

石門水中沉廟 枯水期限定景點

2019-04-05 13:12

邊野餐邊「賞雪」 北水局草坪美翻

2019-04-05 13:08

清明節苗栗傅家千人祭祖 獎勵生育發獎金

2019-04-05 12:17

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄道路這樣施工 她感動：工程也可以這麼細膩

2019-04-05 10:28

大甲媽、白沙屯媽祖相會？這2個點機率最高

2019-04-05 19:50

韓粉稱讚高雄路平工法細膩 市議員打臉

2019-04-05 22:55

北市3.6萬戶空屋 柯擬課空屋稅 閒置1年稅率超過3.6%

2019-04-05 13:52

跟荔枝椿象拚了 彰化卵片收購金額每片提高到3元

2019-04-05 09:42

墾丁音樂季爆出走潮 獨撐的「夏都春宴」票房慘跌

2019-04-05 20:45

吊橋商機還在嗎？ 屏東山川琉璃吊橋明顯退燒

2019-04-05 09:27

桃園最長滾輪滑梯太夯 清明連假後首封閉整修3天

2019-04-05 14:33

即時短評／永靖鄉代會爆賄選 地方政壇徹底洗牌了

2019-04-05 20:26

清明節苗栗傅家千人祭祖 獎勵生育發獎金

2019-04-05 12:17

推長照缺「個管員」？ 中市佛心做法3個月激增120人

2019-04-05 14:35

顏清標幫「過火」 媽祖最神跨界聯名…非常體貼你

2019-04-05 09:00

亞洲旅客最愛旅行點 台中晉升第7名

2019-04-05 15:17

蔡英文認證雲林最大資產是「她」理由是：她很兇

2019-04-05 12:59

馬祖海域銅藻大量出現 漁民估：藍眼淚今年將爆量

2019-04-05 16:36

規模最大 新屋葉春日公派下8000多人清明祭祖

2019-04-05 19:45

韓粉送千份韓國魚立即索光 明天上午11點再送千份

2019-04-05 20:08

美籍夫買成藥服用病死 台妻經濟拮据還要照顧七旬老母

2019-04-05 14:26

大統和平店清倉結束營業？ 業者：是要轉型

2019-04-05 22:56

影／土城警隨手撿這個動作 讓民眾「讚」爆

2019-04-05 13:46

又美又療癒！ 宜蘭伯朗大道空拍圖來了

2019-04-05 13:39

準備好了！台南下營香廟會 扛大轎明後天登場

2019-04-05 18:40

休館近4年的澎湖水族館重開幕 可體驗美麗海底世界

2019-04-05 09:28

大甲媽祖起駕回鑾 中市交通局呼籲搭免費接駁車

2019-04-05 10:10

圖輯／清明掃墓 北市樹葬區現人潮

2019-04-05 12:22

大甲媽祖環台 重機車隊一千公里祈安

2019-04-05 09:06

最潮就在嘉 「街頭舞霸」明文化路封街挑戰

2019-04-05 20:30

這處「秘密花園」 有8000多隻毛小孩安眠

2019-04-05 14:06

墾丁音樂季 連假冷冷的

2019-04-05 23:40

清明台南楠西江家200子孫回鄉祭祖 相約明年再聚

2019-04-05 14:11

清明節必吃潤餅應景 基隆巷弄推澎湃「鰻魚潤餅捲」

2019-04-05 14:46

警方超級任務！大甲媽白沙屯媽相遇？柯P朱立倫都來了

2019-04-05 21:30

迎大甲媽遶境 哈雷車隊扮「報馬仔」

2019-04-05 13:11

嘉市果菜市場總經理新上任 「貨出去、人進來」

2019-04-05 13:56

大甲媽祖遶境防空汙 中市推廣宮廟使用「環保禮炮車」

2019-04-05 10:12

嘉義陳井寮堤防嚴重淘空 裂縫長達一百多公尺

2019-04-05 10:01

邊野餐邊「賞雪」 北水局草坪美翻

2019-04-05 13:08

石門水中沉廟 枯水期限定景點

2019-04-05 13:12

大甲媽北巡駐駕南港 可稜轎腳拿壓轎金

2019-04-05 23:59

侯友宜視察掃墓情況 強調金紙集中燃燒、公墓公園化

2019-04-05 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top