清明古道 吹落人間四月雪 桐花+流蘇 連假春遊好去處

2019-04-06 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



先前春節幾個連續假日或一般周末假日，旅遊大多放在賞櫻。清明又逢連假，不妨循古道一探4月初開的桐花和流蘇，桃園市大溪的大艽芎、十一指、齋明寺古道，還有龍潭的小粗坑古道加粗坑窯步道、石門三坑鐵馬道或楊梅保甲古道，從數百公尺到6、7公里不等，都是春遊好選擇。

在客委會、桃園市客家局推廣下，大艽芎等古道、步道賞桐已打出知名度。4月20日至5月19日逢周六、日，在三坑鐵馬道、保甲古道、齋明寺古道、十一指古道、小粗坑古道及三和步道等桐花古道或祕境，都有賞桐健行及相關文化活動，可以上客家局官網查詢。

大艽芎古道 入夜加碼另類花

大艽芎古道原本是早期大溪居民運送農產品的山路，現在成了登山健行、賞桐花的好去處，入夏夜晚很容易看見螢火蟲，好像另類賞花。

自己開車可以停在頭寮大溪遊客中心公有免費停車場，走到停車場外台7線加油站旁入口，往裡走約兩公里先到水中土地公廟，接著再走1公里到大艽芎古道登山口。

古道往新溪洲山或頭寮山、 白石山與其它古道串連，可達慈湖附近的百吉隧道，腳程約1小時，要自行衡量體力和折返時間。土地公廟能停5輛車，登山入口能停約10輛，假日人車多不建議在這兩個點停車。

小粗坑古道 漫步茶園養身心

龍潭小粗坑古道鄰近粗坑窯，早年是運送民生物資的牛車路，古道因為沿著小粗坑溪而取名，4、5月桐花花期，看到白雪般的花海灑在古道，令人身心舒坦，沿路還可以欣賞茶園鄉間景緻。

日據時期物資越過山嶺到粗坑，再從三坑仔改走水路到大嵙崁運送到鄰近城市甚至海外，粗坑古道位置重要可想而知，直到興建石門水庫和公路，古道完成歷史任務而沒落，以前沿著小粗坑古道溯溪可達新竹縣關西的竹坑十寮、茅武督等地，目前還可以走到山脊。

依山閣步道 石門壩頂探祕境

另外推薦一處在石門水庫壩頂的依山閣步道，對外地遊客稱得上秘境，開車可以停在水庫高線近依山閣馬路兩旁，從登山口進入先到漢威亭，水池叉路口右邊過溪出南端登山口，然後往北端走可以登石門山到「一等三角點」，再回程往太平山走太元步道，循右邊登山步道往下行，再走左邊登山步道下行回登山口「石門勝景」約7公里。

也可以選擇較短路線一樣從山閣登山口漢威亭，在水池叉路口取右邊過溪出登山口（南端)，往錢龍休息站再沿登山步道往下走回登山口。其他像楊梅保甲古道加東森山林步道等也是交通便利的熱門景點。

平鎮流蘇步道 順便看落羽松

要欣賞也在4月天綻放的流蘇花，可以到平鎮區，從平東路進入61巷口石門大圳社子支渠，有一條長約1350公尺的流蘇步道，沿路還可以看見埤塘、霄裡池、落羽松。

因水圳不在大溪、龍潭古道的主線，需要多花些車程。建議離開石門水庫或小粗坑古道時，可以轉往附近的北區水資源局大草坪，這裡有10多棵喬木般的流蘇，盛開時遠望樹冠如同白雪皚皚，吸引許多遊客專程來此感受4、5月下雪般的流蘇芬多精，走完古道吸飽芬多精，可以就近到石門水庫壩頂碼頭乘船環湖，不同視角看山水又是另一番美景。

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