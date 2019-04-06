親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA文字轉播／林書豪次節早早被換下 暴龍半場領先8分

衣航空難致命6分鐘！波音系統「死亡迴圈」 機師再神也GG

清明古道 吹落人間四月雪 桐花+流蘇 連假春遊好去處

2019-04-06 08:12聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

先前春節幾個連續假日或一般周末假日，旅遊大多放在賞櫻。清明又逢連假，不妨循古道一探4月初開的桐花和流蘇，桃園市大溪的大艽芎、十一指、齋明寺古道，還有龍潭的小粗坑古道加粗坑窯步道、石門三坑鐵馬道或楊梅保甲古道，從數百公尺到6、7公里不等，都是春遊好選擇。

在客委會、桃園市客家局推廣下，大艽芎等古道、步道賞桐已打出知名度。4月20日至5月19日逢周六、日，在三坑鐵馬道、保甲古道、齋明寺古道、十一指古道、小粗坑古道及三和步道等桐花古道或祕境，都有賞桐健行及相關文化活動，可以上客家局官網查詢。

大艽芎古道 入夜加碼另類花

大艽芎古道原本是早期大溪居民運送農產品的山路，現在成了登山健行、賞桐花的好去處，入夏夜晚很容易看見螢火蟲，好像另類賞花。

自己開車可以停在頭寮大溪遊客中心公有免費停車場，走到停車場外台7線加油站旁入口，往裡走約兩公里先到水中土地公廟，接著再走1公里到大艽芎古道登山口。

古道往新溪洲山或頭寮山、 白石山與其它古道串連，可達慈湖附近的百吉隧道，腳程約1小時，要自行衡量體力和折返時間。土地公廟能停5輛車，登山入口能停約10輛，假日人車多不建議在這兩個點停車。

小粗坑古道 漫步茶園養身心

龍潭小粗坑古道鄰近粗坑窯，早年是運送民生物資的牛車路，古道因為沿著小粗坑溪而取名，4、5月桐花花期，看到白雪般的花海灑在古道，令人身心舒坦，沿路還可以欣賞茶園鄉間景緻。

日據時期物資越過山嶺到粗坑，再從三坑仔改走水路到大嵙崁運送到鄰近城市甚至海外，粗坑古道位置重要可想而知，直到興建石門水庫和公路，古道完成歷史任務而沒落，以前沿著小粗坑古道溯溪可達新竹縣關西的竹坑十寮、茅武督等地，目前還可以走到山脊。

依山閣步道 石門壩頂探祕境

另外推薦一處在石門水庫壩頂的依山閣步道，對外地遊客稱得上秘境，開車可以停在水庫高線近依山閣馬路兩旁，從登山口進入先到漢威亭，水池叉路口右邊過溪出南端登山口，然後往北端走可以登石門山到「一等三角點」，再回程往太平山走太元步道，循右邊登山步道往下行，再走左邊登山步道下行回登山口「石門勝景」約7公里。

也可以選擇較短路線一樣從山閣登山口漢威亭，在水池叉路口取右邊過溪出登山口（南端)，往錢龍休息站再沿登山步道往下走回登山口。其他像楊梅保甲古道加東森山林步道等也是交通便利的熱門景點。

平鎮流蘇步道 順便看落羽松

要欣賞也在4月天綻放的流蘇花，可以到平鎮區，從平東路進入61巷口石門大圳社子支渠，有一條長約1350公尺的流蘇步道，沿路還可以看見埤塘、霄裡池、落羽松。

因水圳不在大溪、龍潭古道的主線，需要多花些車程。建議離開石門水庫或小粗坑古道時，可以轉往附近的北區水資源局大草坪，這裡有10多棵喬木般的流蘇，盛開時遠望樹冠如同白雪皚皚，吸引許多遊客專程來此感受4、5月下雪般的流蘇芬多精，走完古道吸飽芬多精，可以就近到石門水庫壩頂碼頭乘船環湖，不同視角看山水又是另一番美景。

●住宿

福容大飯店林口店4月1日至6月30日推「油你真好」 住房專案，座落在中壢的南芳莊園渡假飯店也有4月優惠專案活動，可以上官網查閱。

4月初隨著天氣回暖，可以看見少部分桐花搶先開花。圖／客家事務局提供
4月初隨著天氣回暖，可以看見少部分桐花搶先開花。圖／客家事務局提供
分享
依山閣步道走到一等三角點就準備往回走。圖／北區水資源局提供
依山閣步道走到一等三角點就準備往回走。圖／北區水資源局提供
分享
往古道的路上往往有成群的喬木可以遮蔭。記者鄭國樑／攝影
往古道的路上往往有成群的喬木可以遮蔭。記者鄭國樑／攝影
分享
桃園客家局去年辦桐花節活動，古道繽紛的桐花小朋友看了也愛。圖／客家事務局提供
桃園客家局去年辦桐花節活動，古道繽紛的桐花小朋友看了也愛。圖／客家事務局提供
分享
石門水庫依山閣登山口。圖／北區水資源局提供
石門水庫依山閣登山口。圖／北區水資源局提供
分享
車如果停頭寮公有停車場，徒步約2里先到水中土地廟景點，再走1公里才大艽芎。記者鄭...
車如果停頭寮公有停車場，徒步約2里先到水中土地廟景點，再走1公里才大艽芎。記者鄭國樑／攝影
分享
保甲古道的距離指示牌每到桐花盛開，遊客不免用花裝飾木板，圖為去年4月下旬的畫面。...
保甲古道的距離指示牌每到桐花盛開，遊客不免用花裝飾木板，圖為去年4月下旬的畫面。圖／客家事務局提供
分享
到大艽芎古道前有座頭寮水中土地公廟，這裡可以停約5輛車。記者鄭國樑／攝影
到大艽芎古道前有座頭寮水中土地公廟，這裡可以停約5輛車。記者鄭國樑／攝影
分享
桃園市客家事務局每到桐花季節會在古道辦活動。
桃園市客家事務局每到桐花季節會在古道辦活動。
分享
大艽芎古道入口，可以通靠近慈湖的百吉隧道，走一個多小時，需考量要折返的時間。記者...
大艽芎古道入口，可以通靠近慈湖的百吉隧道，走一個多小時，需考量要折返的時間。記者鄭國樑／攝影
分享
石門水庫依山閣後方的步道可以眺望水庫美景。圖／北區水資源局提供
石門水庫依山閣後方的步道可以眺望水庫美景。圖／北區水資源局提供
分享
保甲古道有顯眼的入口意象。圖／客家事務局提供
保甲古道有顯眼的入口意象。圖／客家事務局提供
分享

石門水庫桐花登山步道
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

免費又簡便 桃市558人環保葬歷年之最

2019-04-05 22:46

苗縣傅姓宗親會千人祭祖 百桌聚餐還發生育獎金

2019-04-05 22:43

桃市調整免費公車 議員：縮短城鄉差距不該收掉

2019-04-05 22:41

規模最大 新屋葉春日公派下8000多人清明祭祖

2019-04-05 19:45

桃園最長滾輪滑梯太夯 清明連假後首封閉整修3天

2019-04-05 14:33

石門水中沉廟 枯水期限定景點

2019-04-05 13:12

邊野餐邊「賞雪」 北水局草坪美翻

2019-04-05 13:08

清明節苗栗傅家千人祭祖 獎勵生育發獎金

2019-04-05 12:17

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄道路這樣施工 她感動：工程也可以這麼細膩

2019-04-05 10:28

大甲媽、白沙屯媽祖相會？這2個點機率最高

2019-04-05 19:50

韓粉稱讚高雄路平工法細膩 市議員打臉

2019-04-05 22:55

北市3.6萬戶空屋 柯擬課空屋稅 閒置1年稅率超過3.6%

2019-04-05 13:52

跟荔枝椿象拚了 彰化卵片收購金額每片提高到3元

2019-04-05 09:42

墾丁音樂季爆出走潮 獨撐的「夏都春宴」票房慘跌

2019-04-05 20:45

吊橋商機還在嗎？ 屏東山川琉璃吊橋明顯退燒

2019-04-05 09:27

桃園最長滾輪滑梯太夯 清明連假後首封閉整修3天

2019-04-05 14:33

即時短評／永靖鄉代會爆賄選 地方政壇徹底洗牌了

2019-04-05 20:26

清明節苗栗傅家千人祭祖 獎勵生育發獎金

2019-04-05 12:17

推長照缺「個管員」？ 中市佛心做法3個月激增120人

2019-04-05 14:35

顏清標幫「過火」 媽祖最神跨界聯名…非常體貼你

2019-04-05 09:00

亞洲旅客最愛旅行點 台中晉升第7名

2019-04-05 15:17

蔡英文認證雲林最大資產是「她」理由是：她很兇

2019-04-05 12:59

馬祖海域銅藻大量出現 漁民估：藍眼淚今年將爆量

2019-04-05 16:36

規模最大 新屋葉春日公派下8000多人清明祭祖

2019-04-05 19:45

韓粉送千份韓國魚立即索光 明天上午11點再送千份

2019-04-05 20:08

美籍夫買成藥服用病死 台妻經濟拮据還要照顧七旬老母

2019-04-05 14:26

大統和平店清倉結束營業？ 業者：是要轉型

2019-04-05 22:56

影／土城警隨手撿這個動作 讓民眾「讚」爆

2019-04-05 13:46

又美又療癒！ 宜蘭伯朗大道空拍圖來了

2019-04-05 13:39

準備好了！台南下營香廟會 扛大轎明後天登場

2019-04-05 18:40

休館近4年的澎湖水族館重開幕 可體驗美麗海底世界

2019-04-05 09:28

大甲媽祖起駕回鑾 中市交通局呼籲搭免費接駁車

2019-04-05 10:10

圖輯／清明掃墓 北市樹葬區現人潮

2019-04-05 12:22

大甲媽祖環台 重機車隊一千公里祈安

2019-04-05 09:06

最潮就在嘉 「街頭舞霸」明文化路封街挑戰

2019-04-05 20:30

這處「秘密花園」 有8000多隻毛小孩安眠

2019-04-05 14:06

墾丁音樂季 連假冷冷的

2019-04-05 23:40

清明台南楠西江家200子孫回鄉祭祖 相約明年再聚

2019-04-05 14:11

清明節必吃潤餅應景 基隆巷弄推澎湃「鰻魚潤餅捲」

2019-04-05 14:46

警方超級任務！大甲媽白沙屯媽相遇？柯P朱立倫都來了

2019-04-05 21:30

迎大甲媽遶境 哈雷車隊扮「報馬仔」

2019-04-05 13:11

嘉市果菜市場總經理新上任 「貨出去、人進來」

2019-04-05 13:56

大甲媽祖遶境防空汙 中市推廣宮廟使用「環保禮炮車」

2019-04-05 10:12

嘉義陳井寮堤防嚴重淘空 裂縫長達一百多公尺

2019-04-05 10:01

邊野餐邊「賞雪」 北水局草坪美翻

2019-04-05 13:08

石門水中沉廟 枯水期限定景點

2019-04-05 13:12

大甲媽北巡駐駕南港 可稜轎腳拿壓轎金

2019-04-05 23:59

侯友宜視察掃墓情況 強調金紙集中燃燒、公墓公園化

2019-04-05 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top