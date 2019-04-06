陶雕之聲、木藝迴響 客發中心展謝鴻達陶藝創作

2019-04-06 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



已故客籍陶藝家謝鴻達生前致力在地客家陶藝文化傳承與創新，客委會客家文化發展中心與家屬合作，即日起在台灣客家文化館第5特展室舉辦「陶雕之聲、木藝迴響」謝鴻達陶瓷工藝特展，展期至6月3日，客發中心盼透過這次展覽與民眾賞析謝鴻達獨樹一幟的創作，讓更多民眾認識苗栗的陶瓷文化並分享陶藝之美。

客發中心表示，謝鴻達生前曾任苗栗縣陶藝協會理事長、總幹事及苗栗縣陶瓷博物館館長等職務，推動在地陶瓷工藝產業不餘遺力，尤其他提倡柴燒陶藝，從生活用品走向創作藝術精品，由代工轉型至自有品牌，利用傳統拉坯技術，創作出各式各樣不同造型的陶藝品。

謝鴻達生前積極努力，重啟苗栗陶瓷產業風潮，讓原本已漸沒落萎縮的傳統產業再創新面貌，對地方的陶瓷工藝產業貢獻良多。