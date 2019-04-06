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陶雕之聲、木藝迴響 客發中心展謝鴻達陶藝創作

2019-04-06 08:09聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

已故客籍陶藝家謝鴻達生前致力在地客家陶藝文化傳承與創新，客委會客家文化發展中心與家屬合作，即日起在台灣客家文化館第5特展室舉辦「陶雕之聲、木藝迴響」謝鴻達陶瓷工藝特展，展期至6月3日，客發中心盼透過這次展覽與民眾賞析謝鴻達獨樹一幟的創作，讓更多民眾認識苗栗的陶瓷文化並分享陶藝之美。

客發中心表示，謝鴻達生前曾任苗栗縣陶藝協會理事長、總幹事及苗栗縣陶瓷博物館館長等職務，推動在地陶瓷工藝產業不餘遺力，尤其他提倡柴燒陶藝，從生活用品走向創作藝術精品，由代工轉型至自有品牌，利用傳統拉坯技術，創作出各式各樣不同造型的陶藝品。

謝鴻達生前積極努力，重啟苗栗陶瓷產業風潮，讓原本已漸沒落萎縮的傳統產業再創新面貌，對地方的陶瓷工藝產業貢獻良多。

客發中心表示，謝鴻達40歲從繪畫領域轉換跑道，一頭栽入陶藝世界，因早期栽植松柏盆景，對松柏雜木有獨特情愫，因此作陶過程中將陶、木、玻璃等不同材質相互融合，自許在烹茶品茗時，也能沉浸在創意生活及陶藝之中；他的木頭造型茶壺，難度高創意足，這次特展共展出謝鴻達作品129件，包括窯燒、柴燒作品，有些還是首次展出，令人驚艷。

「陶雕之聲、木藝迴響」謝鴻達陶瓷工藝特展4月3日起在台灣客家文化館推出。圖／客發...
「陶雕之聲、木藝迴響」謝鴻達陶瓷工藝特展4月3日起在台灣客家文化館推出。圖／客發中心提供
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「陶雕之聲、木藝迴響」謝鴻達陶瓷工藝特展4月3日起在台灣客家文化館展出。圖／客發...
「陶雕之聲、木藝迴響」謝鴻達陶瓷工藝特展4月3日起在台灣客家文化館展出。圖／客發中心提供
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「陶雕之聲、木藝迴響」謝鴻達陶瓷工藝特展4月3日起在台灣客家文化館推出。圖／客發...
「陶雕之聲、木藝迴響」謝鴻達陶瓷工藝特展4月3日起在台灣客家文化館推出。圖／客發中心提供
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「陶雕之聲、木藝迴響」謝鴻達陶瓷工藝特展4月3日起在台灣客家文化館推出。圖／客發...
「陶雕之聲、木藝迴響」謝鴻達陶瓷工藝特展4月3日起在台灣客家文化館推出。圖／客發中心提供
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「陶雕之聲、木藝迴響」謝鴻達陶瓷工藝特展4月3日起在台灣客家文化館推出。圖／客發中心提供
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「陶雕之聲、木藝迴響」謝鴻達陶瓷工藝特展4月3日起在台灣客家文化館推出。圖／客發中心提供
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