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規模最大 新屋葉春日公派下8000多人清明祭祖

2019-04-05 19:45聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市新屋區「葉春日公派下協進會」今天清明掃墓祭祖，籌備委員會統計，來自多個縣市和自國外返鄉海5大房派下子孫後裔超過8000人參加，葉五美公祠滿滿人潮，預先準備好的供桌裝不下大家帶來的祭品，依序放在地上，俯身跟著司儀頌贊祭拜更顯虔誠。

中壢區漁會理事長葉國傑也是葉春日公派下後代，他表示，大家族有284年歷史，傳承超過15代，子孫賢德散居在外難得相聚，今年還請人創作祭祖樂曲「葉五美頌」，除了勉懷先祖恩澤廣被也能引發共鳴，祭祖更顯莊嚴。

新屋區長姜義坤表示，葉五美公祠春祭清明節當天就有8000多人，如果加上提早或清明節過後回來祭祖的後代，估計有上萬人，海外歸來的包括巴西、美國和旅居東南亞國家的子子孫孫，而且是兩代、三代一起回來全部集在中新屋區永興里祭祖，也是全台灣清明節最具規模的祭祖，慎終追遠的精神傳承數百年越來越壯大。

葉春日公派下協進會理事長葉倫表示，先祖葉春日200多年前帶著兒子葉特鳳來台開墾，後來到新屋大年欄、就是現今永興里一帶生根，子嗣取名依序為大榮、大華、大富、大貴、大春，「春」在客家話、閩南語有「餘」的意思，五子名字最後一個字合起來是「榮華富貴有餘」，也在家訓中惕厲子孫追求榮華富貴的同時，健康、時間和美德都要有餘（春），從家訓清楚看見先人智慧。

新屋區葉春日公派下協進會今天清明祭祖，有8000多人參加。記者鄭國樑／攝影
新屋區葉春日公派下協進會今天清明祭祖，有8000多人參加。記者鄭國樑／攝影
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葉春日公派下協進會主祭、陪祭者帶領大家虔誠祭祖祈福。記者鄭國樑／攝影
葉春日公派下協進會主祭、陪祭者帶領大家虔誠祭祖祈福。記者鄭國樑／攝影
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