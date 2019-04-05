死後回歸塵土大海 桃園年約500人選擇環保葬
今天清明節，桃園市為讓環境永續，近年力推環保葬多元葬法，原本僅楊梅、蘆竹於生命紀念園區設置樹葬區，由於樹葬區土地趨近飽和，龍潭區公所也在龍潭公墓公園規畫樹葬區，今年啟用，全桃園總計共3處樹葬區，市府民政局統計，連同參與北北桃聯合海葬者，去年共558人選擇環保葬，人數是歷年之最，為舒緩土地壓力，楊梅正醞釀擴建第二樹葬區。
桃園市民政局指出，設籍桃園市民選擇樹葬不須費用，若為外縣市民眾要來桃園樹葬需要花費5000元，據統計，楊梅生命紀念園區為桃園最早興闢樹葬區之行政區，從2013年起頭2年每年僅70多人，到現在每年有兩、三百人選擇樹葬，迄今已有上千名往生者死後在楊梅樹葬。
蘆竹生命紀念園區則於前年5月開放樹葬，2017年樹葬258人、107年樹葬388人，不到2年就有677人，因應桃園轄內樹葬需求，龍潭公墓公園經空間活化及功能轉型後，也在今年興闢「龍園」開放樹葬，已完成一次樹葬儀式，有9名往生者選擇樹葬，長眠龍潭龍園。
民政局禮儀事務科指出，另從2008年開辦的北北桃聯合海葬，桃園參與人數也逐年成長，從最初個位數到現在有廿、卅人，6年來海葬人數261人，分析不少現代人選擇後事從簡，有人生前就決定樹葬或海葬，家屬也尊重其意願而辦理，或家族替原為土葬經起堀後的先人遷葬，或火葬入納骨塔的先人移出之後改為樹葬，環保葬數量明顯成長。
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