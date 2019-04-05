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桃園最長滾輪滑梯太夯 清明連假後首封閉整修3天

2019-04-05 14:33聯合報 記者張裕珍╱即時報導

四天兒童清明連假，桃園多個甫翻新整建的公園人氣爆棚，桃園區風禾公園打造一處全桃園超長、50公尺長的滾輪滑梯，從早到晚遊戲人潮絡繹不絕，周邊還有鞦韆與沙坑區；市府指出，啟用以來人潮超乎預期，連假後的8至10日為期三天將首度封閉保養，屆時將增厚滾輪滑梯底部木屑軟墊，並維護周邊木造平台，現也著手研發特製坐墊，要讓民眾溜得安全。

風禾公園原為防災型公園，經市府翻新大改造，巧妙利用滯洪池高低差打造大型遊樂場，公園內打造桃園最長滾輪滑梯、6座磨石子滑梯、攀爬區、沙坑與鞦韆區，一旁還有廣大綠地，從今年1月底重新開園以來一夕爆紅，陸續逢農曆過年、228與清明連假都成人氣景點，市府曾估計農曆過年，風禾公園一天計有兩、三千人次造訪，九天連假至少兩萬人次遊戲。

滾輪滑梯長50公尺，開放時間為每天早上8點到晚上10點，從昨天連假開始，一早剛開放就陸續有民眾排隊體驗，下午過後排隊人龍更長，是公園內最搶手遊戲設施，不過，因滾輪滑梯等周邊設施使用頻繁，市府工務局將於連假後的8至10日首度封閉保養，屆時滾輪與磨石子滑梯（含木平台）與周邊木長椅、瞭望木平台與木棧道將因施工改善、暫停開放。

工務局副總工程司高必嫻說，滾輪滑梯部分，雖滑梯最底處離地35公分，符合相關安全規範25到38公分標準內，因考量部分民眾若因溜速快，可能會跌坐地面，屆時封閉後，將加厚木屑地墊厚度，讓滑梯離地距離縮至25公分，另也正著手設計坐墊，未來方便民眾溜玩使用。

除了滾輪滑梯，由於有民眾磨石子滑梯反映「不夠滑」，屆時也將替磨石子滑梯打蠟，至於周邊木造平台因磨損頻繁，維護廠商也將替木造平台重漆保護漆，以延長木造平台壽命。

高必嫻也再次呼籲，遊戲民眾切勿違規停車，工務局上月已著手整建距離滾輪滑梯約350公尺處、慈文路與文中三路口一處「文小二」停車場用地，除了標示車格也拆掉既有圍籬，「停車場從沒停滿過，絕對夠停」，提醒開車的民眾多加利用，多走幾步路也能玩得盡興。

桃園區風禾公園打造一處全桃園超長、50公尺長的滾輪滑梯，適逢四天清明連假，從早到...
桃園區風禾公園打造一處全桃園超長、50公尺長的滾輪滑梯，適逢四天清明連假，從早到晚遊戲人潮絡繹不絕。記者張裕珍／攝影
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桃園區風禾公園內草地廣闊，不少家長帶孩子來野餐遊戲。記者張裕珍／攝影
桃園區風禾公園內草地廣闊，不少家長帶孩子來野餐遊戲。記者張裕珍／攝影
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桃園區風禾公園打造一處全桃園超長、50公尺長的滾輪滑梯，一旁還有磨石子滑梯與沙坑...
桃園區風禾公園打造一處全桃園超長、50公尺長的滾輪滑梯，一旁還有磨石子滑梯與沙坑區，適逢四天清明連假，從早到晚遊戲人潮絡繹不絕。記者張裕珍／攝影
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桃園區風禾公園打造一處全桃園超長、50公尺長的滾輪滑梯，適逢四天清明連假，從早到...
桃園區風禾公園打造一處全桃園超長、50公尺長的滾輪滑梯，適逢四天清明連假，從早到晚遊戲人潮絡繹不絕。記者張裕珍／攝影
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桃園區風禾公園內草地廣闊，不少家長帶孩子來野餐遊戲。記者張裕珍／攝影
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桃園區風禾公園磨石子滑梯也很受歡迎。記者張裕珍／攝影
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桃園區風禾公園打造一處全桃園超長、50公尺長的滾輪滑梯，適逢四天清明連假，從早到...
桃園區風禾公園打造一處全桃園超長、50公尺長的滾輪滑梯，適逢四天清明連假，從早到晚遊戲人潮絡繹不絕。記者張裕珍／攝影
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桃園區風禾公園打造一處全桃園超長、50公尺長的滾輪滑梯，適逢四天清明連假，從早到...
桃園區風禾公園打造一處全桃園超長、50公尺長的滾輪滑梯，適逢四天清明連假，從早到晚遊戲人潮絡繹不絕。記者張裕珍／攝影
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桃園市工務局上月已著手整建距離滾輪滑梯約350公尺處、慈文路與文中三路口一處「文...
桃園市工務局上月已著手整建距離滾輪滑梯約350公尺處、慈文路與文中三路口一處「文小二」停車場用地，方便民眾停車。記者張裕珍／攝影
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連假停車場氣爆
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